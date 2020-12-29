https://ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591472171.html
Число жертв землетрясения в Хорватии достигло семи человек
Число жертв землетрясения в Хорватии достигло семи человек
В результате разрушительного землетрясения в Хорватии во вторник число жертв достигло семи человек, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:20
2020-12-29T20:20
2020-12-29T20:20
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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. В результате разрушительного землетрясения в Хорватии во вторник число жертв достигло семи человек, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.Во вторник в Хорватии около 12.20 (14.20 мск) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах. В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов. За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.Шестерых погибших подтвердил журналистам и министр по делам ветеранов Хорватии Томо Медвед. Отмечается, что еще один пострадавший в тяжелом состоянии борется за жизнь.
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хорватия, в мире
БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости.
В результате разрушительного землетрясения в Хорватии
во вторник число жертв достигло семи человек, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.
Во вторник в Хорватии около 12.20 (14.20 мск) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах. В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов. За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
"Согласно последней информации, погибло семь человек: 12-летняя девочка в Петрине, 20-летний мужчина в одном доме и отец с сыном в другом в Майске-Поляне под Глиной, по данным вице-мэра Бракни Бакшич-Митич. По неофициальным данным погибло еще одно лицо в Майске-Поляне и один человек в церкви в Жажине под Сисаком", - пишет новостной портал Index.hr.
Шестерых погибших подтвердил журналистам и министр по делам ветеранов Хорватии Томо Медвед. Отмечается, что еще один пострадавший в тяжелом состоянии борется за жизнь.