https://ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591472171.html

Число жертв землетрясения в Хорватии достигло семи человек

Число жертв землетрясения в Хорватии достигло семи человек

В результате разрушительного землетрясения в Хорватии во вторник число жертв достигло семи человек, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:20

2020-12-29T20:20

2020-12-29T20:20

хорватия

в мире

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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. В результате разрушительного землетрясения в Хорватии во вторник число жертв достигло семи человек, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.Во вторник в Хорватии около 12.20 (14.20 мск) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах. В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов. За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.Шестерых погибших подтвердил журналистам и министр по делам ветеранов Хорватии Томо Медвед. Отмечается, что еще один пострадавший в тяжелом состоянии борется за жизнь.

https://ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591433136.html

хорватия

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