https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 13.04.2022

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах

Россия в качестве ответной меры на действия Праги объявила persona non grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, он должен покинуть территорию... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:09

2022-04-13T22:09

2022-04-13T22:09

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202213 апреля Россия в качестве ответной меры на действия Праги объявила persona non grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, он должен покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля, заявили в МИД России.8 апреля Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в России персонами нон грата в ответ на аналогичное решение Болгарии.29 марта Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге. В МИД РФ потребовали, чтобы дипломаты покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики.28 марта МИД России объявил трех дипломатов посольства Словакии в Москве персонами нон грата. Они должны покинуть Россию в течение 72 часов. МИД России отметил, что данное решение принято российской стороной в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России в Словакии.24 марта Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны. Данная мера является ответом на аналогичное решение Черногории выслать дипломата посольства России в Подгорице.23 марта МИД России вручил старшему дипломату посольства США в РФ ноту со списком выдворяемых американских дипломатических сотрудников, объявленных персонами нон грата, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.17 февраля стало известно, что Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Как отметил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольств. По словам Ребхольца, у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.202120 декабря послу ФРГ было сообщено об объявлении персоной нон грата двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа в связи с высылкой двух российских дипломатов из Германии.4 октября МИД РФ вручил временному поверенному в делах Северной Македонии ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства. Ведомство пояснило, что это зеркальный ответ на действия Скопье в августе, когда глава МИД Северной Македонии сообщил о высылке второго в 2021 году российского дипломата.3 августа стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок. Сотрудник эстонской дипмиссии в Москве был объявлен персоной нон грата на основе принципа взаимности, ранее МИД Эстонии объявил одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата.7 июля Россия объявила консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. Москва выразила решительный протест посольству Эстонии в связи с деятельностью по сбору разведданных консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятта. Его задержали 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. ФСБ России отметила, что такая деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явно враждебный характер по отношению к России.10 июня МИД РФ объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата. Мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.26 мая МИД России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии. По заявлению министерства, данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии.11 мая Россия объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. В МИД РФ отметили, что данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.28 апреля МИД РФ сообщил, что два сотрудника посольства Литвы, три – Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели. Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.26 апреля МИД РФ заявил, что Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на аналогичные действия Рима. Он должен покинуть территорию страны в течение суток.23 апреля Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата. Они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая. В российском МИД подчеркнули, что данный шаг принят в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов.21 апреля Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США. Они должны покинуть РФ до 22 мая. В российском МИД подчеркнули, что данное решение является зеркальной мерой в ответ на враждебные шаги Вашингтона.20 апреля МИД РФ сообщил, что Москва в качестве ответной меры высылает двух дипломатов посольства Болгарии – первого секретаря консульской службы и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам. Высылаемые сотрудники посольства Болгарии должны покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов. МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Софии.18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть РФ до конца 19 апреля. В МИД РФ также выразили Чехии решительный протест из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге. В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.17 апреля МИД России рекомендовал украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. Ранее в ФСБ сообщили, что дипломата задержали с поличным в Санкт-Петербурге – на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков.16 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о высылке десяти американских сотрудников дипмиссии.Российский МИД опубликовал список ответных шагов на санкции США, отметив, что данное решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности. Кроме того, в Москве рекомендовали послу США уехать в Вашингтон на консультации, назвав эту меру "объективной необходимостью", которая вытекает из сложившейся "крайне напряженной" ситуации в двусторонних отношениях. США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии.В МИД РФ также заявили, что в ответ на действия Варшавы Россия вышлет из страны пять польских дипломатов. Ранее трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата.18 февраля Москва заявила, что высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата.8 февраля Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании. Дипломат должен был покинуть Россию в течение 72 часов. МИД РФ подчеркнул, что данный шаг предпринят российской стороной "в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".5 февраля издание EU Observer сообщило, что Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный – 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.18 января МИД РФ заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны были покинуть Россию в течение двух недель. В российском МИД отметили, что данное решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности, из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, в мире, россия, чехия, варшава, мид эстонии, мид болгарии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)