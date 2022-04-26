https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785512020.html

Россия вышлет трех дипломатов посольства Швеции в Москве

Россия вышлет трех дипломатов посольства Швеции в Москве - РИА Новости, 26.04.2022

Россия вышлет трех дипломатов посольства Швеции в Москве

Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России нежелательными лицами в ответ на недружественные действия Стокгольма, сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:43

2022-04-26T13:43

2022-04-26T16:16

в мире

россия

швеция

малена мард

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России нежелательными лицами в ответ на недружественные действия Стокгольма, сообщается на сайте МИД.По заявлению министерства, 26 апреля в МИД была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой заявили решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трех дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме.Кроме того, Россия решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за два месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220425/vysylka-1785373198.html

https://ria.ru/20220425/scheta-1785377171.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, швеция, малена мард, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии