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Россия вышлет трех дипломатов посольства Швеции в Москве - РИА Новости, 26.04.2022
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Россия вышлет трех дипломатов посольства Швеции в Москве
Россия вышлет трех дипломатов посольства Швеции в Москве - РИА Новости, 26.04.2022
Россия вышлет трех дипломатов посольства Швеции в Москве
Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России нежелательными лицами в ответ на недружественные действия Стокгольма, сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:43
2022-04-26T16:16
в мире
россия
швеция
малена мард
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России нежелательными лицами в ответ на недружественные действия Стокгольма, сообщается на сайте МИД.По заявлению министерства, 26 апреля в МИД была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой заявили решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трех дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме.Кроме того, Россия решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за два месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220425/vysylka-1785373198.html
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в мире, россия, швеция, малена мард, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
13:43 26.04.2022 (обновлено: 16:16 26.04.2022)
 
Россия вышлет трех дипломатов посольства Швеции в Москве

Послу Швеции в Москве Мард объявили о высылке трех дипломатов

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Швеции в России в Москве
Посольство Швеции в России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Швеции в России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России нежелательными лицами в ответ на недружественные действия Стокгольма, сообщается на сайте МИД.
По заявлению министерства, 26 апреля в МИД была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой заявили решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трех дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 18:04
Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной
Кроме того, Россия решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за два месяца набралось уже около 400 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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В миреРоссияШвецияМалена МардМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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