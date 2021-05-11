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Россия объявила румынского дипломата персоной нон грата
Россия объявила румынского дипломата персоной нон грата
Россия в ответ на высылку своего дипломата из Румынии объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:04
2021-05-11T17:50
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
румыния
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия в ответ на высылку своего дипломата из Румынии объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата."Одиннадцатого мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", — говорится в заявлении МИД.В конце апреля из Бухареста выслали помощника военного атташе России Алексея Гришаева. На Смоленской площади это решение назвали безосновательным недружественным актом.Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейские страны высылать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой. В Москве назвали это попыткой спровоцировать дипломатический кризис.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят" в Чехии и примкнувших к ней странах, а также отметили, что бездоказательные высказывания Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух государств. В МИД добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада.После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731499842.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), румыния, в мире

Россия объявила румынского дипломата персоной нон грата

17:04 11.05.2021 (обновлено: 17:50 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия в ответ на высылку своего дипломата из Румынии объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата.
"Одиннадцатого мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", — говорится в заявлении МИД.
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Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейские страны высылать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой. В Москве назвали это попыткой спровоцировать дипломатический кризис.
В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят" в Чехии и примкнувших к ней странах, а также отметили, что бездоказательные высказывания Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух государств. В МИД добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада.
После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
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