https://ria.ru/20220427/vysylka-1785778732.html
Россия высылает восьмерых японских дипломатов
Россия высылает восьмерых японских дипломатов - РИА Новости, 27.04.2022
Россия высылает восьмерых японских дипломатов
Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии, они должны покинуть Россию до 10 мая, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:26
2022-04-27T16:26
2022-04-27T17:05
в мире
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии, они должны покинуть Россию до 10 мая, сообщило министерство иностранных дел России.Как сообщило ведомство, 27 апреля в МИД России был вызван представитель посольства Японии в Москве, которому заявили о том, что с начала операции России на Украине официальный Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс и пошел на разрушение взаимовыгодного сотрудничества."Апофеозом этой линии стала высылка из Японии восьмерых российских дипломатов. Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну", — говорится в заявлении министерства.МИД добавил, что вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии, сделавшем выбор в пользу отказа от дружественных, конструктивных отношений с Россией.Кроме того, ведомство подчеркнуло, что Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве.
https://ria.ru/20220420/posolstvo-1784404313.html
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
16:26 27.04.2022 (обновлено: 17:05 27.04.2022)
Россия высылает восьмерых японских дипломатов
МИД России сообщил о высылке из Москвы 8 японских дипломатов в качестве ответной меры