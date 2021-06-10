https://ria.ru/20210610/mid-1736427855.html
МИД объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
МИД объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата - РИА Новости, 10.06.2021
МИД объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии, говорится в сообщении российского МИД. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:46
2021-06-10T11:46
2021-06-10T13:05
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии, говорится в сообщении российского МИД.Временного поверенного в делах республики Оливеру Чаушевскую-Димовскую пригласили в министерство и вручили ей соответствующую ноту.На Смоленской площади уточнили, что эта мера — ответ на ничем не мотивированное решение Скопье выслать из страны российского дипломата.Северная Македония объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата 18 мая, присоединившись к европейским странам, которые сделали это ранее.Причиной демарша стали обвинения Праги в причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году. Из Чехии выслали 18 сотрудников посольства России, а глава МИД страны призвал европейских партнеров отправить на родину хотя бы по одному работнику российской дипмиссии из солидарности. Москва назвала обвинения абсурдными и объявила персонами нон грата еще 20 человек из чешского представительства. Позднее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на министра юстиции заявил, что версия с "российским следом" не единственная, нужно расследовать все возможные варианты.
https://ria.ru/20210520/diplomat-1733182534.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/popov-1735519152.html
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россия, северная македония, в мире
МИД объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
11:46 10.06.2021 (обновлено: 13:05 10.06.2021)
Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата