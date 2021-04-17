https://ria.ru/20210417/mid-1728719076.html

МИД порекомендовал украинскому консулу в Петербурге покинуть Россию

МИД порекомендовал украинскому консулу в Петербурге покинуть Россию

МИД России рекомендовал украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа начиная с 19 апреля. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:28

2021-04-17T15:28

2021-04-17T16:07

россия

санкт-петербург

украина

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. МИД России рекомендовал украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа начиная с 19 апреля.Ранее в ФСБ сообщили, что в пятницу дипломата задержали с поличным в Санкт-Петербурге — на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. Как позднее уточнил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, Сосонюк уже вернулся в дипучреждение.В российском МИД указали, что из-за противоправной деятельности консула в ведомство вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило.Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.В Киеве назвали инцидент враждебными действиями со стороны Москвы и заявили о готовящихся ответных мерах.

https://ria.ru/20210417/dokhody-1728692891.html

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россия, санкт-петербург, украина