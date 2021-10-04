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Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата - РИА Новости, 04.10.2021
Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
МИД вручил временной поверенной в делах Северной Македонии Оливере Чаушевской-Димовской ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:35
2021-10-04T11:35
2021-10-04T12:10
северная македония
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. МИД вручил временной поверенной в делах Северной Македонии Оливере Чаушевской-Димовской ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства.Ведомство пояснило, что это зеркальный ответ на действия Скопье в августе.За год македонская сторона лишила аккредитации двух российских дипломатов. Она объяснила решение призывом чешских властей поддержать Прагу в связи со скандалом из-за взрывов на оружейном складе во Врбетице. В середине апреля Чехия обвинила Россию в причастности к инцидентам. Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В мае Россия утвердила перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только две страны — США и Чехия.
https://ria.ru/20211003/bolgariya-1752850957.html
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северная македония, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:35 04.10.2021 (обновлено: 12:10 04.10.2021)
Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
МИД России объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата