https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728668203.html

МИД России опубликовал список ответных шагов на санкции США

МИД России опубликовал список ответных шагов на санкции США

Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T23:40

2021-04-16T23:40

2021-04-16T23:40

джон салливан

сьюзан райс

анатолий антонов

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране, кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Око за окоОтветные меры России включают в себя как зеркальные меры, так и ассиметричные последним санкциям. Помощник президента РФ Юрий Ушаков днем провел вторую за последние два дня встречу с послом США Джоном Салливаном, в ходе которой уведомил американскую сторону о дальнейших шагах Москвы.Во-первых, из страны будут высланы 10 американских дипломатов - ровно такому же числу российских сотрудников дипмиссий в США предписано покинуть страну. Кроме того, вводятся санкции против 8 чиновников администрации американского президента - в Россию запретили въезд генеральному прокурору США, директору Федерального бюро тюрем, министру внутренней безопасности, директору ФБР, директору национальной разведки. Также запрещен въезд советнику президента США по внутренней политике и экс-постпреду при ООН Сьюзан Райс, бывшему при Дональде Трампе советнику по нацбезопасности Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.Оставшихся в РФ американских дипломатов ограничат в поездках по России - между двумя странами до последнего времени действовало соглашение об "открытой суше", в соответствии с которым им можно было, после соответствующего уведомления, выезжать из города пребывания на расстояние до 25 миль. Но, по словам, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, дипломаты США игнорировали требования об уведомлениях, и теперь к их поездкам по стране будут подходить в индивидуальном порядке.Россия также намерена ограничить краткосрочные командировки для сотрудников госдепа в Россию - теперь им будет выдаваться минимум виз - до 10 человек в год. В МИД РФ подчеркнули, что эта мера также введена исходя из принципа взаимности. Ранее в российском министерстве неоднократно упрекали США в том, что они затягивают процесс, а то и отказывают в визах российским дипломатам, которые едут с рабочими поездками в Соединенные Штаты.Москва потребовала от США закрыть действующие в России фонды и НПО, которые подконтрольны госдепартаменту или другим американским госструктурам. В МИД РФ отметили, что эта работа ведется "давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу". А россиянам и гражданам третьих стран теперь нельзя будет устроиться на работу в американское посольство или генконсульства.Кроме того, в Москве рекомендовали послу США уехать в Вашингтон на консультации, назвав эту меру "объективной необходимостью", которая вытекает из сложившейся "крайне напряженной" ситуации в двусторонних отношениях. Российский посол в США Анатолий Антонов уже почти месяц назад уехал из Вашингтона и находится на консультациях в Москве. На такой шаг РФ пошла после скандального интервью президента США Джо Байдена в котором он утвердительно ответил на вопрос является ли президент РФ Владимир Путин "убийцей". И, по словам министра Лаврова, консультации Антонова в России еще не закончены.При этом посол США Джон Салливан заявил РИА Новости, что пока не готов комментировать ответные меры РФ и свои дальнейшие действия, потому что США ждут от России дополнительной информации.Болезненные меры про "запас"Лавров также пригрозил Вашингтону, что если "обмен любезностями" с США будет продолжен, то американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских дипломатов в США, а то есть сократить примерно на 150 человек - сейчас в обеих странах работают около 450 сотрудников, считая тех, кто трудится в российском постпредстве при ООН в Нью-Йорке. Однако, по мнению Москвы, поскольку эти дипломаты не занимаются двусторонними отношениями, а работают при международной организации, их следует вывести из засчета - таким образом будет установлен реальный паритет.Лавров также признал, что у Москвы нет сопоставимых рычагов влияния и ответа на секторальные санкции США, которые касаются российского госдолга, хотя эти меры "нашими специалистами оцениваются как абсолютно по плечу нашей экономике". Но он отметил, что у Москвы есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, хотя пока их придержат "про запас"."Данные шаги – лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей. Звучащие в заявлениях американской стороны угрозы ввести новые наказания, к сожалению, показывают, что в Вашингтоне нас слышать не хотят и не ценят ту сдержанность, которую мы проявляли, несмотря на высокий градус напряженности, целенаправленно нагнетавшийся еще со времен президентства Барака Обамы... Все это – не наш выбор. Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США. Готовы к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей. Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно – ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется", - отметили в российском МИД.При этом в Москве не забывают и не сбрасывают со счетов предложение Байдена провести встречу с Путиным. В российском министерстве подчеркнули, что "когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации".Могли ответить жестчеРоссийские эксперты считают, что Москва могла бы ответить еще жестче на американские санкции, а возможный отъезд посла в США пока не означает понижения дипломатических отношений.По словам доцент факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко Россия могла бы пригрозить США выходом из Договора по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний и прекратить сотрудничество с техническим центром в Вене, который дает полную окольцовку гибридным станциям. "Представляете, какой это может быть гигантский удар по всей американской системе глобального наблюдения за ядерными испытаниями?" - сказал он.Кроме того, эксперт напомнил и о возможности полной денонсации договора о сотрудничестве с Вашингтоном в космосе. "Эти меры очень болезненны для Соединенных Штатов. На самый худой конец – отказ американским компаниям в транзите через российскую территорию, а это большая часть Евразии. Если при этом мы договариваемся с Ираном, а может быть и с Китаем, то это, по сути, крах американских перелетов через Евразию", - сказал Фененко.При этом, по мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева говорить о понижении уровня дипотношений между РФ и США после того, как американскому послу было предложено уехать на консультации преждевременно."Это все-таки консультации, и консультации, строго говоря, не означают понижения дипотношений. Другое дело, насколько эти консультации могут затянуться. Но формально послы остаются при своих должностях", - сказал он РИА Новости.Решение по американским дипломатам принимают в Вашингтоне, добавил эксперт, они могут отозвать, могут не отозвать, могут воспринять предложение как угодно.

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https://ria.ru/20210416/britantsy-1728520742.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728508388.html

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Лавров о санкциях США: "Они нам по плечу" Глава МИД России дал пресс-конференцию о ответил на вопросы журналистов о реакции России на новые санкции США. 2021-04-16T23:40 true PT0M42S

Лавров: мы прекращаем бесконтрольные поездки сотрудников госдепартаментов США в Россию ЛАВРОВ: ПРАКТИКА БЕСКОНТРОЛЬНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ПОЕЗДОК СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ США В РФ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 2021-04-16T23:40 true PT0M58S

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джон салливан, сьюзан райс, анатолий антонов, вашингтон (город), в мире