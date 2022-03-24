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Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата - РИА Новости, 24.03.2022
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Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата - РИА Новости, 24.03.2022
Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата
Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны, сообщается на сайте МИД... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:46
2022-03-24T16:53
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
черногория
россия
милорад шчепанович
подгорица (город)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны, сообщается на сайте МИД РФ в четверг."24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Черногории в Москве", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера является ответом на аналогичное решение Черногории выслать дипломата посольства России в Подгорице.
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черногория
россия
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, россия, милорад шчепанович, подгорица (город)
16:46 24.03.2022 (обновлено: 16:53 24.03.2022)
 
Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата

МИД России объявил сотрудника посольства Черногории персоной нон грата

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны, сообщается на сайте МИД РФ в четверг.
"24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Черногории в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера является ответом на аналогичное решение Черногории выслать дипломата посольства России в Подгорице.
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:51
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧерногорияРоссияМилорад ШчепановичПодгорица (город)
 
 
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