https://ria.ru/20220324/chernogoriya-1779892632.html

Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата - РИА Новости, 24.03.2022

Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата

Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны, сообщается на сайте МИД... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:46

2022-03-24T16:46

2022-03-24T16:53

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

черногория

россия

милорад шчепанович

подгорица (город)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны, сообщается на сайте МИД РФ в четверг."24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Черногории в Москве", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера является ответом на аналогичное решение Черногории выслать дипломата посольства России в Подгорице.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778698396.html

черногория

россия

подгорица (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, россия, милорад шчепанович, подгорица (город)