https://ria.ru/20220324/chernogoriya-1779892632.html
Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата - РИА Новости, 24.03.2022
Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата
Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны, сообщается на сайте МИД... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:46
2022-03-24T16:46
2022-03-24T16:53
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
черногория
россия
милорад шчепанович
подгорица (город)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны, сообщается на сайте МИД РФ в четверг."24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Черногории в Москве", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера является ответом на аналогичное решение Черногории выслать дипломата посольства России в Подгорице.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778698396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, россия, милорад шчепанович, подгорица (город)
16:46 24.03.2022 (обновлено: 16:53 24.03.2022)
Россия объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата
МИД России объявил сотрудника посольства Черногории персоной нон грата