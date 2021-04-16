https://ria.ru/20210416/lavrov-1728640114.html

Лавров рассказал, как Россия ответит на американские санкции

Лавров рассказал, как Россия ответит на американские санкции

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва готовит ответ на введенные накануне санкции США, из России также вышлют американских дипломатов. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:46

2021-04-16T18:46

2021-04-16T19:54

россия

сергей лавров

мид сербии

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сша

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва готовит ответ на введенные накануне санкции США, из России также вышлют американских дипломатов."Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем.Москва также сделает ряд шагов, если Вашингтон продолжит недружественные действия, добавил Лавров."Если наши "обмены любезностями" будут продолжаться, то мы попросим американцев привести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями в России, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и двух генеральных консульствах (в США. — Прим. ред.)", — уточнил он.По словам министра, у России в США насчитывается примерно 450 дипломатических и административных сотрудников, при этом 150 из них работают в постпредстве при ООН.Также Москва запретит нанимать на работу в американские диппредставительства граждан России и третьих стран. Лавров пояснил, что США широко используют такую практику, но не Россия, поэтому в этом вопросе вводится паритет."Второй диспаритет в этой области проявляется в том, что американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту — для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно — в два, а то и больше раз — укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных Госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России", — добавил министр.Лавров подчеркнул, что российская экономика справится с новыми введенными ограничениями."Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб, на самом деле, нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике", — пояснил глава МИД.Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.На Смоленской площади заявили, что такой курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, а ответ на санкции вскоре будет проработан.

https://ria.ru/20210416/otvet-1728610184.html

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Лавров: "Попросим привести численность дипломатов США в соответствии с нашим" Лавров на пресс-конференции ответил на вопрос об ответе России на санкции США. 2021-04-16T18:46 true PT0M24S

Лавров о санкциях США: "Они нам по плечу" Глава МИД России дал пресс-конференцию о ответил на вопросы журналистов о реакции России на новые санкции США. 2021-04-16T18:46 true PT0M42S

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россия, сергей лавров, мид сербии, москва, сша