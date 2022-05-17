Рейтинг@Mail.ru
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/vysylka-1788999139.html
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии - РИА Новости, 17.05.2022
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии
Послу Финляндии в России Антти Хелатеря заявили протест по поводу выдворения сотрудников российского диппредставительства, рассказали в МИД. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:46
2022-05-17T18:22
в мире
россия
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039048_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2d81416c8a2cc0f351bcdb44f7fd40eb.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Послу Финляндии в России Антти Хелатеря заявили протест по поводу выдворения сотрудников российского диппредставительства, рассказали в МИД."Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением &lt;...&gt; в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", — говорится в сообщении ведомства.Москва ответит высылкой двух сотрудников персонала финского посольства.В Хельсинки приняли свое решение еще в апреле. Одному из российских сотрудников также не продлили визу.Дипломатические отношения России и европейских стран ухудшились с началом военной операции на Украине. Большинство стран ЕС в разном количестве высылали дипломатов под предлогом деятельности, которая "не соответствует их дипломатическому статусу". Москва отвечает симметрично.
https://ria.ru/20220501/diplomaty-1786503888.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039048_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_824ce9c62826c302e06a08499c472c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
12:46 17.05.2022 (обновлено: 18:22 17.05.2022)
 
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии

МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Финляндии

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Послу Финляндии в России Антти Хелатеря заявили протест по поводу выдворения сотрудников российского диппредставительства, рассказали в МИД.
"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением <...> в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Москва ответит высылкой двух сотрудников персонала финского посольства.
В Хельсинки приняли свое решение еще в апреле. Одному из российских сотрудников также не продлили визу.
Дипломатические отношения России и европейских стран ухудшились с началом военной операции на Украине. Большинство стран ЕС в разном количестве высылали дипломатов под предлогом деятельности, которая "не соответствует их дипломатическому статусу". Москва отвечает симметрично.
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 23:51
Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию
 
В миреРоссияФинляндияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала