https://ria.ru/20220517/vysylka-1788999139.html

Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии

Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии - РИА Новости, 17.05.2022

Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии

Послу Финляндии в России Антти Хелатеря заявили протест по поводу выдворения сотрудников российского диппредставительства, рассказали в МИД. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:46

2022-05-17T12:46

2022-05-17T18:22

в мире

россия

финляндия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Послу Финляндии в России Антти Хелатеря заявили протест по поводу выдворения сотрудников российского диппредставительства, рассказали в МИД."Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением <...> в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", — говорится в сообщении ведомства.Москва ответит высылкой двух сотрудников персонала финского посольства.В Хельсинки приняли свое решение еще в апреле. Одному из российских сотрудников также не продлили визу.Дипломатические отношения России и европейских стран ухудшились с началом военной операции на Украине. Большинство стран ЕС в разном количестве высылали дипломатов под предлогом деятельности, которая "не соответствует их дипломатическому статусу". Москва отвечает симметрично.

https://ria.ru/20220501/diplomaty-1786503888.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии