https://ria.ru/20220517/vysylka-1788999139.html
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии - РИА Новости, 17.05.2022
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии
Послу Финляндии в России Антти Хелатеря заявили протест по поводу выдворения сотрудников российского диппредставительства, рассказали в МИД. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:46
2022-05-17T12:46
2022-05-17T18:22
в мире
россия
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Послу Финляндии в России Антти Хелатеря заявили протест по поводу выдворения сотрудников российского диппредставительства, рассказали в МИД."Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением <...> в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", — говорится в сообщении ведомства.Москва ответит высылкой двух сотрудников персонала финского посольства.В Хельсинки приняли свое решение еще в апреле. Одному из российских сотрудников также не продлили визу.Дипломатические отношения России и европейских стран ухудшились с началом военной операции на Украине. Большинство стран ЕС в разном количестве высылали дипломатов под предлогом деятельности, которая "не соответствует их дипломатическому статусу". Москва отвечает симметрично.
https://ria.ru/20220501/diplomaty-1786503888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
12:46 17.05.2022 (обновлено: 18:22 17.05.2022)
Россия вышлет двух сотрудников посольства Финляндии
МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Финляндии