https://ria.ru/20220329/vysylka-1780661339.html
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех -... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:41
2022-03-29T13:41
2022-03-29T13:50
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех - посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге, заявили в МИД России.Во вторник в МИД РФ были вызваны послы трех прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии."Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД."Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220328/vysylka-1780545454.html
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780476629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, россия, латвия, эстония, санкции в отношении россии, литва
13:41 29.03.2022 (обновлено: 13:50 29.03.2022)
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
Россия вышлет четырех литовских и по три латвийских и эстонских дипломатов