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Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех -... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:41
2022-03-29T13:50
политика
в мире
россия
латвия
эстония
санкции в отношении россии
литва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех - посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге, заявили в МИД России.Во вторник в МИД РФ были вызваны послы трех прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии."Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД."Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220328/vysylka-1780545454.html
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политика, в мире, россия, латвия, эстония, санкции в отношении россии, литва
13:41 29.03.2022 (обновлено: 13:50 29.03.2022)
 
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов

Россия вышлет четырех литовских и по три латвийских и эстонских дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на здании посольства Латвии в Москве
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на здании посольства Латвии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех - посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге, заявили в МИД России.
Во вторник в МИД РФ были вызваны послы трех прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии
"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД.
"Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", - добавили в министерстве.
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