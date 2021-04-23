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МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
Министерство иностранных дел РФ объявило пятерых сотрудников польского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая, следует из... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:07
2021-04-23T13:30
мария захарова
сша
россия
польша
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ объявило пятерых сотрудников польского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая, следует из заявления, опубликованного ведомством в пятницу.Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский 23 апреля был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест по поводу "необоснованного объявления" троих сотрудников посольства РФ в Польше persona non grata под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Москвы к "неким кибератакам на территории своей страны"."(Послу) сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сообщил российский МИД.Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали persona non grat. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша". Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши.
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мария захарова, сша, россия, польша, в мире

МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата

12:07 23.04.2021 (обновлено: 13:30 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание посольства Польши в Москве
Здание посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ объявило пятерых сотрудников польского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая, следует из заявления, опубликованного ведомством в пятницу.
Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский 23 апреля был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест по поводу "необоснованного объявления" троих сотрудников посольства РФ в Польше persona non grata под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Москвы к "неким кибератакам на территории своей страны".
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
"(Послу) сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сообщил российский МИД.
Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали persona non grat. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша". Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши.
 
Мария ЗахароваСШАРоссияПольшаВ мире
 
 
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