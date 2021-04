МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата

https://ria.ru/20210423/mid-1729601933.html

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ объявило пятерых сотрудников польского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая, следует из заявления, опубликованного ведомством в пятницу.Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский 23 апреля был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест по поводу "необоснованного объявления" троих сотрудников посольства РФ в Польше persona non grata под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Москвы к "неким кибератакам на территории своей страны"."(Послу) сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сообщил российский МИД.Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали persona non grat. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша". Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши.

