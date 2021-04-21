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Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата
Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата
Москва объявила десять сотрудников посольства США в России персонами нон грата, сообщили в МИД. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:18
2021-04-21T18:02
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
политика
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Москва объявила десять сотрудников посольства США в России персонами нон грата, сообщили в МИД.Соответствующую дипломатическую ноту вручили заместителю главы американской дипломатической миссии Бартлу Горману, которого вызывали на Смоленскую площадь в среду днем."Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", — подчеркнули в ведомстве.В МИД подчеркнули, что Москва пошла на такой шаг в качестве зеркального ответа на "враждебные действия" Вашингтона против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.Там пообещали также, что вскоре Россия предпримет новые шаги в рамках анонсированных зеркальных ответных мер на последнюю волну незаконных санкций США.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, политика, россия, сша

Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата

16:18 21.04.2021 (обновлено: 18:02 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Москва объявила десять сотрудников посольства США в России персонами нон грата, сообщили в МИД.
Соответствующую дипломатическую ноту вручили заместителю главы американской дипломатической миссии Бартлу Горману, которого вызывали на Смоленскую площадь в среду днем.
"Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", — подчеркнули в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Москва пошла на такой шаг в качестве зеркального ответа на "враждебные действия" Вашингтона против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.
Там пообещали также, что вскоре Россия предпримет новые шаги в рамках анонсированных зеркальных ответных мер на последнюю волну незаконных санкций США.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваПолитикаРоссияСША
 
 
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