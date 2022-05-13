https://ria.ru/20220513/diplomat-1788326790.html
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата - РИА Новости, 13.05.2022
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
Посол Болгарии был вызван в пятницу в МИД РФ, где ему вручили ноту об объявлении "персона нон грата" сотрудника болгарского посольства в Москве, заявили в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:13
2022-05-13T14:13
2022-05-13T14:23
политика
москва
болгария
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Посол Болгарии был вызван в пятницу в МИД РФ, где ему вручили ноту об объявлении "персона нон грата" сотрудника болгарского посольства в Москве, заявили в дипведомстве."13 мая чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Болгарии в Москве", - говорится в комментарии на сайте министерства.Как пояснили в ведомстве, данная мера является ответом на принятое в апреле этого года болгарской стороной "ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" дипломата посольства России в Софии".
https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, болгария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:13 13.05.2022 (обновлено: 14:23 13.05.2022)
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
МИД России объявил сотрудника посольства Болгарии в Москве персоной нон грата