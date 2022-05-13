https://ria.ru/20220513/diplomat-1788326790.html

Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата - РИА Новости, 13.05.2022

Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата

Посол Болгарии был вызван в пятницу в МИД РФ, где ему вручили ноту об объявлении "персона нон грата" сотрудника болгарского посольства в Москве, заявили в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:13

2022-05-13T14:13

2022-05-13T14:23

политика

москва

болгария

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Посол Болгарии был вызван в пятницу в МИД РФ, где ему вручили ноту об объявлении "персона нон грата" сотрудника болгарского посольства в Москве, заявили в дипведомстве."13 мая чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Болгарии в Москве", - говорится в комментарии на сайте министерства.Как пояснили в ведомстве, данная мера является ответом на принятое в апреле этого года болгарской стороной "ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" дипломата посольства России в Софии".

https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html

москва

болгария

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, болгария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)