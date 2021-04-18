Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728852001.html
МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:41
2021-04-18T23:17
россия
москва
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_d7c3bedcae5e5793bbc6c3a28156e56c.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, сообщили в российском МИД.Чешские дипломаты должны покинуть Россию до конца 19 апреля.Ранее в дипломатическое ведомство вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Ему выразили решительный протест из-за высылки российских дипломатов и заявили об ответных мерах."Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", — добавили в МИД.Как ранее указали в министерстве, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, "совершенно карикатурные действия Праги" говорят об отсутствии у нее "самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений" с Россией. По ее словам, США используют "вассалитет двадцать первого века" и Прага обслуживает их интересы.Высылка дипломатов и обвинения спецслужбНакануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы.Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728813275.html
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html
https://ria.ru/20210418/praga-1728838597.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_3e67cadfd22610710356b48408f4fd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, чехия

МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

21:41 18.04.2021 (обновлено: 23:17 18.04.2021)
 
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, сообщили в российском МИД.
Чешские дипломаты должны покинуть Россию до конца 19 апреля.
Ранее в дипломатическое ведомство вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Ему выразили решительный протест из-за высылки российских дипломатов и заявили об ответных мерах.
"Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", — добавили в МИД.
Как ранее указали в министерстве, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 14:28
Чехия планирует рассекретить документ о взрывах во Врбетице
Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, "совершенно карикатурные действия Праги" говорят об отсутствии у нее "самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений" с Россией. По ее словам, США используют "вассалитет двадцать первого века" и Прага обслуживает их интересы.

Высылка дипломатов и обвинения спецслужб

Накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 22:29
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 19:07
Захарова назвала действия Праги карикатурными и несамостоятельными
 
РоссияМоскваЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
00:14В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
00:11Исследование: почти четверть сотрудников компаний страдают от выгорания
00:09Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда
Лента новостейМолния