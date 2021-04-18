https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728852001.html
МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:41
2021-04-18T21:41
2021-04-18T23:17
россия
москва
чехия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, сообщили в российском МИД.Чешские дипломаты должны покинуть Россию до конца 19 апреля.Ранее в дипломатическое ведомство вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Ему выразили решительный протест из-за высылки российских дипломатов и заявили об ответных мерах."Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", — добавили в МИД.Как ранее указали в министерстве, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, "совершенно карикатурные действия Праги" говорят об отсутствии у нее "самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений" с Россией. По ее словам, США используют "вассалитет двадцать первого века" и Прага обслуживает их интересы.Высылка дипломатов и обвинения спецслужбНакануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы.Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728813275.html
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россия, москва, чехия
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва
объявила 20 сотрудников посольства Чехии
персонами нон грата, сообщили в российском МИД.
Чешские дипломаты должны покинуть Россию
до конца 19 апреля.
Ранее в дипломатическое ведомство вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Ему выразили решительный протест из-за высылки российских дипломатов и заявили об ответных мерах.
"Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", — добавили в МИД.
Как ранее указали в министерстве, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.
Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова
, "совершенно карикатурные действия Праги" говорят об отсутствии у нее "самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений" с Россией. По ее словам, США используют "вассалитет двадцать первого века" и Прага обслуживает их интересы.
Высылка дипломатов и обвинения спецслужб
Накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек
заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы.
Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш
сообщил, что власти подозревают спецслужбы России
в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину
. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова
и Руслана Боширова, которых Лондон
считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.