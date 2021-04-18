https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728852001.html

МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T21:41

2021-04-18T21:41

2021-04-18T23:17

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москва

чехия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, сообщили в российском МИД.Чешские дипломаты должны покинуть Россию до конца 19 апреля.Ранее в дипломатическое ведомство вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Ему выразили решительный протест из-за высылки российских дипломатов и заявили об ответных мерах."Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", — добавили в МИД.Как ранее указали в министерстве, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, "совершенно карикатурные действия Праги" говорят об отсутствии у нее "самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений" с Россией. По ее словам, США используют "вассалитет двадцать первого века" и Прага обслуживает их интересы.Высылка дипломатов и обвинения спецслужбНакануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы.Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728813275.html

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

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