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Россия вышлет пятерых польских дипломатов
Россия вышлет пятерых польских дипломатов
Москва в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пятерых польских дипломатов, заявили в МИД России. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:39
2021-04-16T20:56
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пятерых польских дипломатов, заявили в МИД России.Троих сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата. В Варшаве заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".Ранее официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров подтвердил РИА Новости, что посла России Сергея Андреева накануне вызвали в МИД Польши.Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.На Смоленской площади заявили, что такой курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Москва приняла ответные меры: восьми американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десять дипломатов — вышлют. Также в МИД порекомендовали послу США отбыть для консультаций в Вашингтон.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, в мире

Россия вышлет пятерых польских дипломатов

19:39 16.04.2021 (обновлено: 20:56 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пятерых польских дипломатов, заявили в МИД России.

"К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Троих сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата. В Варшаве заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".
Ранее официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров подтвердил РИА Новости, что посла России Сергея Андреева накануне вызвали в МИД Польши.
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Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
На Смоленской площади заявили, что такой курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
Москва приняла ответные меры: восьми американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десять дипломатов — вышлют. Также в МИД порекомендовали послу США отбыть для консультаций в Вашингтон.
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