https://ria.ru/20210817/diplomat-1746077590.html

Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата

Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 17.08.2021

Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата

Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата второго российского дипломата за год, сообщил глава МИД страны Буяр Османи. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:42

2021-08-17T13:42

2021-08-17T17:11

в мире

северная македония

россия

скопье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_898be8e204173f3134283c545f751ee8.jpg

БЕЛГРАД, 17 авг — РИА Новости. Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата второго российского дипломата за год, сообщил глава МИД страны Буяр Османи.В мае Скопье уже выслал одного сотрудника российского посольства, Москва приняла ответные меры."МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим", — приводит слова министра национальное агентство МИА.Османи добавил, что более детальная информация о случившемся носит секретный характер.При этом в российском представительстве отметили, что сотрудник, о котором идет речь, покинул страну за десять дней до объявления о его высылке — срок его командировки подошел к концу.В дипмиссии добавили, что Россия готовит ответ на решение македонских властей.В прошлый раз причиной объявления российского дипломата персоной нон грата в Северной Македонии стал призыв чешских властей поддержать Прагу в связи со скандалом из-за взрывов на оружейном складе во Врбетице. Тогда Москва приняла зеркальные меры.В середине апреля Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В мае Россия утвердила перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только две страны — США и Чехия.

https://ria.ru/20210602/agenty-1735282513.html

https://ria.ru/20210520/diplomat-1733073296.html

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

северная македония

россия

скопье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, северная македония, россия, скопье