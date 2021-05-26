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Москва объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Москва объявила болгарского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 26.05.2021
Москва объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:10
2021-05-26T13:07
вооруженные силы украины
мид чехии
чехия
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
болгария
политика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата.Соответствующую ноту вручили послу республики Атанусу Крыстину.В МИД подчеркнули, что эта мера — ответ на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение о высылке российского дипломата.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.Позднее болгарская прокуратура заявила о причастности России к взрывам на заводах и военных складах в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы российского МИД, Сергея Лаврова, София подобными заявлениями решила перещеголять Чехию.Также болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
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вооруженные силы украины, мид чехии, чехия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, болгария, политика

Москва объявила болгарского дипломата персоной нон грата

12:10 26.05.2021 (обновлено: 13:07 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Болгарии в РФ в Москве
Посольство Болгарии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата.
Соответствующую ноту вручили послу республики Атанусу Крыстину.
В МИД подчеркнули, что эта мера — ответ на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение о высылке российского дипломата.
Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.
В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
Позднее болгарская прокуратура заявила о причастности России к взрывам на заводах и военных складах в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы российского МИД, Сергея Лаврова, София подобными заявлениями решила перещеголять Чехию.
Также болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 22:29
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
 
Вооруженные силы УкраиныМИД ЧехииЧехияВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваБолгарияПолитика
 
 
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