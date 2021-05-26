https://ria.ru/20210526/posolstvo-1733951943.html

Москва объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Москва объявила болгарского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 26.05.2021

Москва объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:10

2021-05-26T12:10

2021-05-26T13:07

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чехия

в мире

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

болгария

политика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата.Соответствующую ноту вручили послу республики Атанусу Крыстину.В МИД подчеркнули, что эта мера — ответ на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение о высылке российского дипломата.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.Позднее болгарская прокуратура заявила о причастности России к взрывам на заводах и военных складах в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы российского МИД, Сергея Лаврова, София подобными заявлениями решила перещеголять Чехию.Также болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

чехия

россия

москва

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вооруженные силы украины, мид чехии, чехия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, болгария, политика