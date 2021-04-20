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https://ria.ru/20210420/bolgariya-1729087202.html
Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии в Москве
Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии в Москве
Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщили в МИД. У них есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:16
2021-04-20T16:14
мид болгарии
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщили в МИД. У них есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.В ведомстве назвали это ответом на ничем не мотивированное решение Софии объявить двух сотрудников российского посольства персоной нон грата."Двадцатого апреля посол Болгарии Атанус Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова", — отметили в министерстве.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы. Утверждается, что двое россиян якобы занимались "нерегламентированной разведывательной деятельностью".В посольстве России ранее заявляли, что рассчитывают на деполитизацию дела о шпионаже в Болгарии и прекращение спекуляций о причастности Москвы.
https://ria.ru/20210415/pobeda-1728450391.html
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мид болгарии, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария

Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии в Москве

13:16 20.04.2021 (обновлено: 16:14 20.04.2021)
 
© AFP 2021 / Alexander NemenovЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AFP 2021 / Alexander Nemenov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщили в МИД. У них есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.
В ведомстве назвали это ответом на ничем не мотивированное решение Софии объявить двух сотрудников российского посольства персоной нон грата.
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"Двадцатого апреля посол Болгарии Атанус Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова", — отметили в министерстве.
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы. Утверждается, что двое россиян якобы занимались "нерегламентированной разведывательной деятельностью".
В посольстве России ранее заявляли, что рассчитывают на деполитизацию дела о шпионаже в Болгарии и прекращение спекуляций о причастности Москвы.
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МИД БолгарииМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Болгария
 
 
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