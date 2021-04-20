https://ria.ru/20210420/bolgariya-1729087202.html
Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии в Москве
Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии в Москве
Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщили в МИД. У них есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:16
2021-04-20T13:16
2021-04-20T16:14
мид болгарии
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601693591_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_656c8445ffe6959a4ade0a07b988976c.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщили в МИД. У них есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.В ведомстве назвали это ответом на ничем не мотивированное решение Софии объявить двух сотрудников российского посольства персоной нон грата."Двадцатого апреля посол Болгарии Атанус Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова", — отметили в министерстве.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы. Утверждается, что двое россиян якобы занимались "нерегламентированной разведывательной деятельностью".В посольстве России ранее заявляли, что рассчитывают на деполитизацию дела о шпионаже в Болгарии и прекращение спекуляций о причастности Москвы.
https://ria.ru/20210415/pobeda-1728450391.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
москва
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601693591_0:2:2048:1538_1920x0_80_0_0_28c1ff2b880e0e8a4b397dc5cb3bfd61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид болгарии, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария