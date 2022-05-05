https://ria.ru/20220505/daniya-1786973177.html
Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата
Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата - РИА Новости, 05.05.2022
Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата
Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в РФ персонами нон-грата, дипломаты должны покинуть территорию страны в течение двух недель, заявили в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:45
2022-05-05T12:45
2022-05-05T13:23
россия
дания
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
копенгаген
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в РФ персонами нон-грата, дипломаты должны покинуть территорию страны в течение двух недель, заявили в четверг в МИД РФ."Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии",- сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Одновременно указано, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее", - отметили в министерстве.Откровенно антироссийская политика Дании наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявил МИД РФ."С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.В начале апреля Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов. После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набиралось около 300 человек.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786658599.html
https://ria.ru/20220405/daniya-1781889662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), копенгаген
12:45 05.05.2022 (обновлено: 13:23 05.05.2022)
Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата
МИД России объявил семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в РФ персонами нон-грата, дипломаты должны покинуть территорию страны в течение двух недель, заявили
в четверг в МИД РФ.
"Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии",- сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Одновременно указано, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее", - отметили в министерстве.
Откровенно антироссийская политика Дании наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявил МИД РФ.
"С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В начале апреля Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов. После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набиралось около 300 человек.