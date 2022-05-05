https://ria.ru/20220505/daniya-1786973177.html

Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата

Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата - РИА Новости, 05.05.2022

Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата

Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в РФ персонами нон-грата, дипломаты должны покинуть территорию страны в течение двух недель, заявили в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:45

2022-05-05T12:45

2022-05-05T13:23

россия

дания

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

копенгаген

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в РФ персонами нон-грата, дипломаты должны покинуть территорию страны в течение двух недель, заявили в четверг в МИД РФ."Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии",- сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Одновременно указано, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее", - отметили в министерстве.Откровенно антироссийская политика Дании наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявил МИД РФ."С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.В начале апреля Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов. После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набиралось около 300 человек.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786658599.html

https://ria.ru/20220405/daniya-1781889662.html

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копенгаген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, дания, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), копенгаген