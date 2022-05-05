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Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата - РИА Новости, 05.05.2022
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Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата
Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата - РИА Новости, 05.05.2022
Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата
Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в РФ персонами нон-грата, дипломаты должны покинуть территорию страны в течение двух недель, заявили в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:45
2022-05-05T13:23
россия
дания
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
копенгаген
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в РФ персонами нон-грата, дипломаты должны покинуть территорию страны в течение двух недель, заявили в четверг в МИД РФ."Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии",- сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Одновременно указано, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее", - отметили в министерстве.Откровенно антироссийская политика Дании наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявил МИД РФ."С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.В начале апреля Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов. После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набиралось около 300 человек.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786658599.html
https://ria.ru/20220405/daniya-1781889662.html
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россия, дания, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), копенгаген
12:45 05.05.2022 (обновлено: 13:23 05.05.2022)
 
Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата

МИД России объявил семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в РФ персонами нон-грата, дипломаты должны покинуть территорию страны в течение двух недель, заявили в четверг в МИД РФ.
"Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии",- сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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"Одновременно указано, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее", - отметили в министерстве.
Откровенно антироссийская политика Дании наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявил МИД РФ.
"С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В начале апреля Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов. После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набиралось около 300 человек.
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