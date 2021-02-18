Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/diplomatiya-1598052604.html
МИД России выслал эстонского дипломата
МИД России выслал эстонского дипломата
Москва выслала эстонского дипломата в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:59
2021-02-18T19:18
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эстония
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_9aceecd47d3f24a7752b5d5d3d17460a.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва выслала эстонского дипломата в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявило персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии", — отметила она.Захарова подчеркнула, что сотрудник российского посольства занимался вопросами культуры и образования — именно теми сферами, где Москва и Таллин пока продолжают сотрудничать.Также во внешнеполитическое ведомство вызвали посла Эстониии. Ему выразили решительный протест из-за решения по поводу российского дипломата.Как сообщил источник РИА Новости, дипломат покинет Москву в течение недели.В начале февраля Россия выслала трех дипломатов из Швеции, Германии и Польши из-за их участия в незаконных митингах, поскольку посчитала это вмешательством во внутренние дела. В МИД напомнили, что сотрудников европейских посольств и консульств "поймали с поличным". В ответ Берлин, Варшава и Стокгольм также выслали российских дипломатов. В Москве назвали такое решение необоснованным.
https://ria.ru/20210205/dipvysylka-1596212324.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65cb26e2347dd5e0a8367107d142d9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эстония, политика

МИД России выслал эстонского дипломата

16:59 18.02.2021 (обновлено: 19:18 18.02.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва выслала эстонского дипломата в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявило персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии", — отметила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:24
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
Захарова подчеркнула, что сотрудник российского посольства занимался вопросами культуры и образования — именно теми сферами, где Москва и Таллин пока продолжают сотрудничать.
Также во внешнеполитическое ведомство вызвали посла Эстониии. Ему выразили решительный протест из-за решения по поводу российского дипломата.
Как сообщил источник РИА Новости, дипломат покинет Москву в течение недели.
В начале февраля Россия выслала трех дипломатов из Швеции, Германии и Польши из-за их участия в незаконных митингах, поскольку посчитала это вмешательством во внутренние дела. В МИД напомнили, что сотрудников европейских посольств и консульств "поймали с поличным". В ответ Берлин, Варшава и Стокгольм также выслали российских дипломатов. В Москве назвали такое решение необоснованным.
 
Мария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭстонияПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
01:44США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
Лента новостейМолния