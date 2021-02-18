https://ria.ru/20210218/diplomatiya-1598052604.html
МИД России выслал эстонского дипломата
МИД России выслал эстонского дипломата
Москва выслала эстонского дипломата в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:59
2021-02-18T16:59
2021-02-18T19:18
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эстония
политика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва выслала эстонского дипломата в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявило персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии", — отметила она.Захарова подчеркнула, что сотрудник российского посольства занимался вопросами культуры и образования — именно теми сферами, где Москва и Таллин пока продолжают сотрудничать.Также во внешнеполитическое ведомство вызвали посла Эстониии. Ему выразили решительный протест из-за решения по поводу российского дипломата.Как сообщил источник РИА Новости, дипломат покинет Москву в течение недели.В начале февраля Россия выслала трех дипломатов из Швеции, Германии и Польши из-за их участия в незаконных митингах, поскольку посчитала это вмешательством во внутренние дела. В МИД напомнили, что сотрудников европейских посольств и консульств "поймали с поличным". В ответ Берлин, Варшава и Стокгольм также выслали российских дипломатов. В Москве назвали такое решение необоснованным.
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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эстония, политика
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва
выслала эстонского дипломата в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
"Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявило персоной нон грата дипломата посольства России
в Эстонии", — отметила она.
Захарова подчеркнула, что сотрудник российского посольства занимался вопросами культуры и образования — именно теми сферами, где Москва и Таллин пока продолжают сотрудничать.
Также во внешнеполитическое ведомство вызвали посла Эстониии. Ему выразили решительный протест из-за решения по поводу российского дипломата.
Как сообщил источник РИА Новости, дипломат покинет Москву в течение недели.
В начале февраля Россия выслала трех дипломатов из Швеции, Германии и Польши из-за их участия в незаконных митингах, поскольку посчитала это вмешательством во внутренние дела. В МИД напомнили, что сотрудников европейских посольств и консульств "поймали с поличным". В ответ Берлин, Варшава и Стокгольм также выслали российских дипломатов. В Москве назвали такое решение необоснованным.