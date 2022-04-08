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Россия выдворяет 45 польских дипломатов, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 08.04.2022
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Россия выдворяет 45 польских дипломатов, заявили в МИД Польши
Россия выдворяет 45 польских дипломатов, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 08.04.2022
Россия выдворяет 45 польских дипломатов, заявили в МИД Польши
МИД Польши сообщил, что Россия выдворяет 45 польских дипломатов. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:28
2022-04-08T16:34
политика
польша
россия
мид польши
посольство польши в рф
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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. МИД Польши сообщил, что Россия выдворяет 45 польских дипломатов.Ранее по требованию Польши страну покинули 45 российских дипломатов."Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников", - говорится в сообщении.Дипломаты должны покинуть Россию до 13 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/polsha-1780452105.html
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политика, польша, россия, мид польши, посольство польши в рф
16:28 08.04.2022 (обновлено: 16:34 08.04.2022)
 
Россия выдворяет 45 польских дипломатов, заявили в МИД Польши

МИД Польши: Россия приняла решение о выдворении 45 польских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. МИД Польши сообщил, что Россия выдворяет 45 польских дипломатов.
Ранее по требованию Польши страну покинули 45 российских дипломатов.
"Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников", - говорится в сообщении.
Дипломаты должны покинуть Россию до 13 апреля.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 13:18В мире
Сорок пять российских дипломатов покинули Польшу
 
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