https://ria.ru/20220408/polsha-1782558408.html

Россия выдворяет 45 польских дипломатов, заявили в МИД Польши

Россия выдворяет 45 польских дипломатов, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 08.04.2022

Россия выдворяет 45 польских дипломатов, заявили в МИД Польши

МИД Польши сообщил, что Россия выдворяет 45 польских дипломатов. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:28

2022-04-08T16:28

2022-04-08T16:34

политика

польша

россия

мид польши

посольство польши в рф

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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. МИД Польши сообщил, что Россия выдворяет 45 польских дипломатов.Ранее по требованию Польши страну покинули 45 российских дипломатов."Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников", - говорится в сообщении.Дипломаты должны покинуть Россию до 13 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/polsha-1780452105.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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