https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780476629.html
Москва высылает трех словацких дипломатов
Москва высылает трех словацких дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Москва высылает трех словацких дипломатов
МИД объявил послу Словакии в Москве Любомиру Регаку о высылке трех словацких дипломатов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:44
2022-03-28T14:44
2022-03-28T16:04
москва
россия
словакия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МИД объявил послу Словакии в Москве Любомиру Регаку о высылке трех словацких дипломатов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Двадцать восьмого марта в МИД <...> вызван посол Словацкой Республики в России Л. Регак, которому объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте с. г. трех сотрудников посольства России в Словакии приняла решение объявить persona non grata трех дипломатов посольства Словакии в Москве. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", — говорится в заявлении.Москва также выразила протест из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и обратила внимание на "недопустимость участившихся случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии".СМИ ранее писали, что трех граждан Словакии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным сайта Dennik N, среди задержанных — полковник Минобороны, сотрудник Словацкой информационной службы (СИС, разведка и контрразведка), а также сотрудник сетевого издания Hlavné správy, закрытого в конце февраля из-за "пророссийской направленности". Трех дипломатов заподозрили в сотрудничестве с задержанными. Москва назвала высылку "безосновательной акцией".
https://ria.ru/20220324/isteriya-1779945837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, словакия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:44 28.03.2022 (обновлено: 16:04 28.03.2022)
Москва высылает трех словацких дипломатов
МИД России: Москва высылает трех дипломатов Словакии
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МИД объявил послу Словакии в Москве Любомиру Регаку о высылке трех словацких дипломатов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Двадцать восьмого марта в МИД <...> вызван посол Словацкой Республики в России Л. Регак, которому объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте с. г. трех сотрудников посольства России в Словакии
приняла решение объявить persona non grata трех дипломатов посольства Словакии в Москве
. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", — говорится в заявлении.
Москва также выразила протест из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и обратила внимание на "недопустимость участившихся случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии".
СМИ ранее писали, что трех граждан Словакии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным сайта Dennik N, среди задержанных — полковник Минобороны, сотрудник Словацкой информационной службы (СИС, разведка и контрразведка), а также сотрудник сетевого издания Hlavné správy, закрытого в конце февраля из-за "пророссийской направленности". Трех дипломатов заподозрили в сотрудничестве с задержанными. Москва назвала высылку "безосновательной акцией".