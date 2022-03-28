https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780476629.html

Москва высылает трех словацких дипломатов

Москва высылает трех словацких дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022

Москва высылает трех словацких дипломатов

МИД объявил послу Словакии в Москве Любомиру Регаку о высылке трех словацких дипломатов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:44

2022-03-28T14:44

2022-03-28T16:04

москва

россия

словакия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МИД объявил послу Словакии в Москве Любомиру Регаку о высылке трех словацких дипломатов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Двадцать восьмого марта в МИД <...> вызван посол Словацкой Республики в России Л. Регак, которому объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте с. г. трех сотрудников посольства России в Словакии приняла решение объявить persona non grata трех дипломатов посольства Словакии в Москве. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", — говорится в заявлении.Москва также выразила протест из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и обратила внимание на "недопустимость участившихся случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии".СМИ ранее писали, что трех граждан Словакии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным сайта Dennik N, среди задержанных — полковник Минобороны, сотрудник Словацкой информационной службы (СИС, разведка и контрразведка), а также сотрудник сетевого издания Hlavné správy, закрытого в конце февраля из-за "пророссийской направленности". Трех дипломатов заподозрили в сотрудничестве с задержанными. Москва назвала высылку "безосновательной акцией".

https://ria.ru/20220324/isteriya-1779945837.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, словакия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)