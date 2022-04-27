https://ria.ru/20220427/vysylka-1785752597.html

Россия вышлет трех норвежских дипломатов

Россия вышлет трех норвежских дипломатов - РИА Новости, 27.04.2022

Россия вышлет трех норвежских дипломатов

Российская сторона высылает трех дипломатов посольства Норвегии, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:51

2022-04-27T14:51

2022-04-27T15:02

россия

норвегия

в мире

руне ресаланд

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576422236_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_16c025ecd006a28e2d154bed6a8defc1.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская сторона высылает трех дипломатов посольства Норвегии, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ."27 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", - говорится в документе."С российской стороны было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности persona non grata трех дипломатов посольства Норвегии в Москве", - указывается в документе.

https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, норвегия, в мире, руне ресаланд, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)