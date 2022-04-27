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Россия вышлет трех норвежских дипломатов - РИА Новости, 27.04.2022
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Россия вышлет трех норвежских дипломатов
Россия вышлет трех норвежских дипломатов - РИА Новости, 27.04.2022
Россия вышлет трех норвежских дипломатов
Российская сторона высылает трех дипломатов посольства Норвегии, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:51
2022-04-27T15:02
россия
норвегия
в мире
руне ресаланд
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская сторона высылает трех дипломатов посольства Норвегии, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ."27 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", - говорится в документе."С российской стороны было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности persona non grata трех дипломатов посольства Норвегии в Москве", - указывается в документе.
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россия, норвегия, в мире, руне ресаланд, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:51 27.04.2022 (обновлено: 15:02 27.04.2022)
 
Россия вышлет трех норвежских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата троих дипломатов из посольства Норвегии

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская сторона высылает трех дипломатов посольства Норвегии, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
"27 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", - говорится в документе.
"С российской стороны было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности persona non grata трех дипломатов посольства Норвегии в Москве", - указывается в документе.
Глава МИД Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 15:56
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России
 
РоссияНорвегияВ миреРуне РесаландСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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