https://ria.ru/20220427/vysylka-1785752597.html
Россия вышлет трех норвежских дипломатов
Россия вышлет трех норвежских дипломатов - РИА Новости, 27.04.2022
Россия вышлет трех норвежских дипломатов
Российская сторона высылает трех дипломатов посольства Норвегии, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:51
2022-04-27T14:51
2022-04-27T15:02
россия
норвегия
в мире
руне ресаланд
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская сторона высылает трех дипломатов посольства Норвегии, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ."27 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", - говорится в документе."С российской стороны было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности persona non grata трех дипломатов посольства Норвегии в Москве", - указывается в документе.
https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, в мире, руне ресаланд, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:51 27.04.2022 (обновлено: 15:02 27.04.2022)
Россия вышлет трех норвежских дипломатов
Россия объявила персонами нон грата троих дипломатов из посольства Норвегии