Рейтинг@Mail.ru
Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/vysylka-1783791471.html
Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата - РИА Новости, 15.04.2022
Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата, сообщил МИД. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:14
2022-04-15T18:46
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата, сообщил МИД."В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников &lt;...&gt; объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена (главе представительства. — Прим. ред.) Маркусу Эдереру", — говорится в заявлении министерства.Сегодня его вызвали в МИД, чтобы выразить решительный протест по поводу "необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии".Ведомство также сообщило, что Эдереру заявили об ответственности Брюсселя за "последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества" и указали на необходимость "неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".
https://ria.ru/20220415/diplomatiya-1783700651.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз
18:14 15.04.2022 (обновлено: 18:46 15.04.2022)
 
Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата

МИД: Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата, сообщил МИД.
"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников <...> объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена (главе представительства. — Прим. ред.) Маркусу Эдереру", — говорится в заявлении министерства.
Сегодня его вызвали в МИД, чтобы выразить решительный протест по поводу "необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии".
Ведомство также сообщило, что Эдереру заявили об ответственности Брюсселя за "последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества" и указали на необходимость "неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".
Скопье - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 13:04
Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала