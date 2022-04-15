https://ria.ru/20220415/vysylka-1783791471.html

Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата

Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата - РИА Новости, 15.04.2022

Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата

Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата, сообщил МИД. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:14

2022-04-15T18:14

2022-04-15T18:46

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата, сообщил МИД."В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников <...> объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена (главе представительства. — Прим. ред.) Маркусу Эдереру", — говорится в заявлении министерства.Сегодня его вызвали в МИД, чтобы выразить решительный протест по поводу "необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии".Ведомство также сообщило, что Эдереру заявили об ответственности Брюсселя за "последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества" и указали на необходимость "неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

https://ria.ru/20220415/diplomatiya-1783700651.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз