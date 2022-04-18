15:07 18.04.2022 (обновлено: 16:59 18.04.2022)
Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
МИД: Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
Посольство Болгарии в России в Москве
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии, сообщил МИД.
В ведомстве уточнили, что вызвали к себе болгарского посла Атанаса Крыстина и вручили ему ноту протеста.
"Данная мера является ответом на принятое в марте сего года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata десятерых дипломатов посольства России в Софии", — заявил МИД.
Точное число высылаемых дипломатов и срок, в который они должны покинуть страну, в сообщении не называются.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.