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Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии - РИА Новости, 18.04.2022
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Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии - РИА Новости, 18.04.2022
Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии, сообщил МИД. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:07
2022-04-18T16:59
в мире
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россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии, сообщил МИД.В ведомстве уточнили, что вызвали к себе болгарского посла Атанаса Крыстина и вручили ему ноту протеста.Точное число высылаемых дипломатов и срок, в который они должны покинуть страну, в сообщении не называются.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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в мире, признание днр и лнр в россии, россия, софия (город)
15:07 18.04.2022 (обновлено: 16:59 18.04.2022)
 
Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии

МИД: Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Болгарии в России в Москве
Посольство Болгарии в России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Болгарии в России в Москве
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии, сообщил МИД.
В ведомстве уточнили, что вызвали к себе болгарского посла Атанаса Крыстина и вручили ему ноту протеста.

"Данная мера является ответом на принятое в марте сего года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata десятерых дипломатов посольства России в Софии", — заявил МИД.

Точное число высылаемых дипломатов и срок, в который они должны покинуть страну, в сообщении не называются.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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