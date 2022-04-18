https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html

Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии

Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии - РИА Новости, 18.04.2022

Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии

Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии, сообщил МИД. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:07

2022-04-18T15:07

2022-04-18T16:59

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии, сообщил МИД.В ведомстве уточнили, что вызвали к себе болгарского посла Атанаса Крыстина и вручили ему ноту протеста.Точное число высылаемых дипломатов и срок, в который они должны покинуть страну, в сообщении не называются.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/1783230914.html

россия

софия (город)

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, россия, софия (город)