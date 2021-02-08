Россия объявила албанского дипломата персоной нон грата
16:35 08.02.2021 (обновлено: 18:54 08.02.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Соответствующую ноту вручили послу Арбену Газиони на Смоленской площади.
Дрогу должна покинуть Россию в течение 72 часов.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое решение принято в ответ на высылку из Албании "под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".
"Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой. Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления", — заявили в российском МИД.
В январе Тирана объявила персоной нон грата Алексея Кривошеева. В МИД Албании пояснили, что сотрудник российского посольства нарушал меры по борьбе с COVID-19. В диппредставительстве, в свою очередь, назвали обвинения необоснованными и подчеркнули, что указание имени и фамилии высылаемого "грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике".
5 февраля, 18:00МИД Польши пообещал выслать российского дипломата