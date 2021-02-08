https://ria.ru/20210208/albaniya-1596543085.html

Россия объявила албанского дипломата персоной нон грата

Россия объявила албанского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу, сообщили в МИД. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:35

2021-02-08T16:35

2021-02-08T18:54

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу, сообщили в МИД.Соответствующую ноту вручили послу Арбену Газиони на Смоленской площади.Дрогу должна покинуть Россию в течение 72 часов.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое решение принято в ответ на высылку из Албании "под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".В январе Тирана объявила персоной нон грата Алексея Кривошеева. В МИД Албании пояснили, что сотрудник российского посольства нарушал меры по борьбе с COVID-19. В диппредставительстве, в свою очередь, назвали обвинения необоснованными и подчеркнули, что указание имени и фамилии высылаемого "грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике".

https://ria.ru/20210205/vysylka-1596224008.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, албания, в мире