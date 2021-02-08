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Россия объявила албанского дипломата персоной нон грата
Россия объявила албанского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу, сообщили в МИД. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:35
2021-02-08T18:54
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу, сообщили в МИД.Соответствующую ноту вручили послу Арбену Газиони на Смоленской площади.Дрогу должна покинуть Россию в течение 72 часов.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое решение принято в ответ на высылку из Албании "под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".В январе Тирана объявила персоной нон грата Алексея Кривошеева. В МИД Албании пояснили, что сотрудник российского посольства нарушал меры по борьбе с COVID-19. В диппредставительстве, в свою очередь, назвали обвинения необоснованными и подчеркнули, что указание имени и фамилии высылаемого "грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, албания, в мире

Россия объявила албанского дипломата персоной нон грата

16:35 08.02.2021 (обновлено: 18:54 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу, сообщили в МИД.
Соответствующую ноту вручили послу Арбену Газиони на Смоленской площади.
Дрогу должна покинуть Россию в течение 72 часов.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое решение принято в ответ на высылку из Албании "под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".

"Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой. Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления", — заявили в российском МИД.

В январе Тирана объявила персоной нон грата Алексея Кривошеева. В МИД Албании пояснили, что сотрудник российского посольства нарушал меры по борьбе с COVID-19. В диппредставительстве, в свою очередь, назвали обвинения необоснованными и подчеркнули, что указание имени и фамилии высылаемого "грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике".
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 18:00
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваРоссияАлбанияВ мире
 
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