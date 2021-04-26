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Россия объявила военного атташе при посольстве Италии персоной нон грата
Россия объявила военного атташе при посольстве Италии персоной нон грата
Москва вышлет сотрудника итальянской дипмиссии в ответ на действия Рима, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:22
2021-04-26T18:28
паскуале терраччано
россия
италия
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва вышлет сотрудника итальянской дипмиссии в ответ на действия Рима, заявили в МИД России."Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Курцио Пачифичи", — сказано в релизе.Он должен покинуть страну в течение суток. Действия итальянских властей в ведомстве охарактеризовали как недружественные и необоснованные.В свою очередь, в Риме назвали реакцию Москвы несправедливой.Тридцатого марта карабинеры по обвинению в шпионаже задержали аккредитованного при посольстве российского офицера и капитана второго ранга ВМС Италии. Первого выслали, второго арестовали.За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Самый серьезный дипломатический кризис наблюдается в отношениях Москвы и Праги.В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину. Страны Балтии объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с чехами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/shpion-1603785453.html
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паскуале терраччано, россия, италия, в мире

Россия объявила военного атташе при посольстве Италии персоной нон грата

13:22 26.04.2021 (обновлено: 18:28 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание посольства Италии в Москве
Здание посольства Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва вышлет сотрудника итальянской дипмиссии в ответ на действия Рима, заявили в МИД России.
"Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Курцио Пачифичи", — сказано в релизе.
Он должен покинуть страну в течение суток. Действия итальянских властей в ведомстве охарактеризовали как недружественные и необоснованные.
В свою очередь, в Риме назвали реакцию Москвы несправедливой.
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Тридцатого марта карабинеры по обвинению в шпионаже задержали аккредитованного при посольстве российского офицера и капитана второго ранга ВМС Италии. Первого выслали, второго арестовали.
За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Самый серьезный дипломатический кризис наблюдается в отношениях Москвы и Праги.
В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину. Страны Балтии объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с чехами.
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