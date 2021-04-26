https://ria.ru/20210426/italiya-1729973500.html

Россия объявила военного атташе при посольстве Италии персоной нон грата

Россия объявила военного атташе при посольстве Италии персоной нон грата

Москва вышлет сотрудника итальянской дипмиссии в ответ на действия Рима, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:22

2021-04-26T13:22

2021-04-26T18:28

паскуале терраччано

россия

италия

в мире

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва вышлет сотрудника итальянской дипмиссии в ответ на действия Рима, заявили в МИД России."Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Курцио Пачифичи", — сказано в релизе.Он должен покинуть страну в течение суток. Действия итальянских властей в ведомстве охарактеризовали как недружественные и необоснованные.В свою очередь, в Риме назвали реакцию Москвы несправедливой.Тридцатого марта карабинеры по обвинению в шпионаже задержали аккредитованного при посольстве российского офицера и капитана второго ранга ВМС Италии. Первого выслали, второго арестовали.За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Самый серьезный дипломатический кризис наблюдается в отношениях Москвы и Праги.В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину. Страны Балтии объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с чехами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/shpion-1603785453.html

https://ria.ru/20210421/kipling-1729267652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паскуале терраччано, россия, италия, в мире