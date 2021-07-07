https://ria.ru/20210707/konsulstvo-1740282475.html

Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата

Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата - РИА Новости, 07.07.2021

Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата

Москва объявила персоной нон грата консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, которого накануне задержали с поличным при получении материалов закрытого... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:52

2021-07-07T15:52

2021-07-07T16:10

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

эстония

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва объявила персоной нон грата консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, которого накануне задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от россиянина."Ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", — сообщили в МИД.В среду в дипломатическое ведомство вызвали временную поверенную в делах посольства Эстонии в России Уллу Уйбо. Ей заявили решительный протест из-за деятельности Лятте по сбору разведданных, которая несовместима с дипломатическим статусом. Сама Уйбо ранее отказалась комментировать ситуацию.В Министерстве иностранных дел указали на недопустимость попыток изобразить инцидент с консулом в ложном свете. У России есть неопровержимые доказательства противозаконной деятельности эстонского дипломата, добавили в ведомстве.Во вторник сотрудники ФСБ задержали Лятте с поличным, когда гражданин России передавал ему материалы закрытого характера. Как отметили в Федеральной службе безопасности, такая деятельность имеет явно враждебный характер по отношению к России. К дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права. В МИД Эстонии назвали задержание Лятте "постановкой" и провокацией.

https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740277731.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эстония, санкт-петербург, в мире