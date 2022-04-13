https://ria.ru/20220413/diplomat-1783417304.html
Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии
Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии - РИА Новости, 13.04.2022
Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии
Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии, заявили в МИД. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:25
2022-04-13T21:25
2022-04-13T22:24
москва
россия
чехия
в мире
витезслав пивонька
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии, заявили в МИД.Дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Витезслава Пивоньку и заявило ему решительный протест против провокационных действий Праги, которая в марте выслала советника-посланника российского посольства."Послу вручена нота министерства об объявлении в качестве ответной меры персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля", — говорится в заявлении МИД.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, их набралось более трехсот, и цифра эта постоянно растет.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала их "срежиссированными США".
https://ria.ru/20220413/chekhiya-1783351961.html
https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, чехия, в мире, витезслав пивонька, санкции в отношении россии
21:25 13.04.2022 (обновлено: 22:24 13.04.2022)
Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии
МИД: Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве