https://ria.ru/20210428/diplomaty-1730290554.html
Россия вышлет семь сотрудников посольств Словакии и стран Балтии
Россия вышлет семь сотрудников посольств Словакии и стран Балтии
Два сотрудника посольства Литвы, три — Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:24
2021-04-28T12:24
2021-04-28T17:43
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два сотрудника посольства Литвы, три — Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД.Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией. В отношениях Москвы и Праги наблюдается серьезный кризис: стороны выслали десятки человек после того, как чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.В последнее время дипломатов также высылали Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша и Румыния. В некоторых случаях мера стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.
https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730259545.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, эстония, латвия, литва, в мире