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Россия вышлет семь сотрудников посольств Словакии и стран Балтии
Россия вышлет семь сотрудников посольств Словакии и стран Балтии
Два сотрудника посольства Литвы, три — Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:24
2021-04-28T17:43
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
эстония
латвия
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в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два сотрудника посольства Литвы, три — Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД.Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией. В отношениях Москвы и Праги наблюдается серьезный кризис: стороны выслали десятки человек после того, как чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.В последнее время дипломатов также высылали Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша и Румыния. В некоторых случаях мера стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.
https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730259545.html
россия
москва
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латвия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, эстония, латвия, литва, в мире

Россия вышлет семь сотрудников посольств Словакии и стран Балтии

12:24 28.04.2021 (обновлено: 17:43 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два сотрудника посольства Литвы, три — Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД.
Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.
В отношениях Москвы и Праги наблюдается серьезный кризис: стороны выслали десятки человек после того, как чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.
В последнее время дипломатов также высылали Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша и Румыния.
В некоторых случаях мера стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:19
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