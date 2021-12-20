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Россия высылает двух немецких дипломатов
Россия высылает двух немецких дипломатов - РИА Новости, 21.12.2021
Россия высылает двух немецких дипломатов
Россия объявила о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщили в МИД. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-20T17:56
2021-12-21T00:06
берлин (город)
россия
в мире
германия
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
геза андреас фон гайр
зелимхан хангошвили
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия объявила о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщили в МИД. В понедельник ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны работников российской дипмиссии и выразило ему протест. "Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", — говорится в комментарии на сайте министерства. В Москве заверили, что российская сторона продолжит "реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина" в свой адрес в будущем.Кроме того, дипломаты в разговоре с фон Гайром подчеркнули, что Россия категорически отвергает "голословные и оторванные от реальности обвинения" в причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, назвав вердикт суда "явным политическим заказом".В немецком МИД в ответ заявили, что действия Москвы осложнят отношения двух стран. "Этот шаг не стал неожиданным, но, с точки зрения федерального правительства, он никак не обоснован", — считают там.Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.В Москве не согласились с этим и пообещали принять ответные меры. В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.
https://ria.ru/20211216/germaniya-1764027248.html
https://ria.ru/20211216/sokolov-1764018248.html
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берлин (город), россия, в мире, германия, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), геза андреас фон гайр, зелимхан хангошвили, анналена бербок
17:56 20.12.2021 (обновлено: 00:06 21.12.2021)
 
Россия высылает двух немецких дипломатов

Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина

© AFP 2021 / Alexander NemenovЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / Alexander Nemenov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия объявила о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщили в МИД.
В понедельник ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны работников российской дипмиссии и выразило ему протест.
"Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", — говорится в комментарии на сайте министерства.
В Москве заверили, что российская сторона продолжит "реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина" в свой адрес в будущем.
Кроме того, дипломаты в разговоре с фон Гайром подчеркнули, что Россия категорически отвергает "голословные и оторванные от реальности обвинения" в причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, назвав вердикт суда "явным политическим заказом".
В немецком МИД в ответ заявили, что действия Москвы осложнят отношения двух стран. "Этот шаг не стал неожиданным, но, с точки зрения федерального правительства, он никак не обоснован", — считают там.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 12:47
В Кремле прокомментировали высылку дипломатов из Германии
Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.
После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.
В Москве не согласились с этим и пообещали принять ответные меры.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 12:17
В МИД назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 18:15
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2020-2021 годах
 
Берлин (город)РоссияВ миреГерманияМИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Геза Андреас фон ГайрЗелимхан ХангошвилиАнналена Бербок
 
 
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