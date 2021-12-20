17:56 20.12.2021 (обновлено: 00:06 21.12.2021)
Россия высылает двух немецких дипломатов
Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина
В понедельник ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны работников российской дипмиссии и выразило ему протест.
В Москве заверили, что российская сторона продолжит "реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина" в свой адрес в будущем.
Кроме того, дипломаты в разговоре с фон Гайром подчеркнули, что Россия категорически отвергает "голословные и оторванные от реальности обвинения" в причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, назвав вердикт суда "явным политическим заказом".
В немецком МИД в ответ заявили, что действия Москвы осложнят отношения двух стран. "Этот шаг не стал неожиданным, но, с точки зрения федерального правительства, он никак не обоснован", — считают там.
16 декабря, 12:47В Кремле прокомментировали высылку дипломатов из Германии
Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.
После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.
В Москве не согласились с этим и пообещали принять ответные меры.
16 декабря, 12:17В МИД назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.