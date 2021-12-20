https://ria.ru/20211220/vysylka-1764595724.html

Россия высылает двух немецких дипломатов

Россия высылает двух немецких дипломатов - РИА Новости, 21.12.2021

Россия высылает двух немецких дипломатов

Россия объявила о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщили в МИД. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-20T17:56

2021-12-20T17:56

2021-12-21T00:06

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мид германии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

геза андреас фон гайр

зелимхан хангошвили

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия объявила о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщили в МИД. В понедельник ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны работников российской дипмиссии и выразило ему протест. "Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", — говорится в комментарии на сайте министерства. В Москве заверили, что российская сторона продолжит "реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина" в свой адрес в будущем.Кроме того, дипломаты в разговоре с фон Гайром подчеркнули, что Россия категорически отвергает "голословные и оторванные от реальности обвинения" в причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, назвав вердикт суда "явным политическим заказом".В немецком МИД в ответ заявили, что действия Москвы осложнят отношения двух стран. "Этот шаг не стал неожиданным, но, с точки зрения федерального правительства, он никак не обоснован", — считают там.Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.В Москве не согласились с этим и пообещали принять ответные меры. В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.

https://ria.ru/20211216/germaniya-1764027248.html

https://ria.ru/20211216/sokolov-1764018248.html

https://ria.ru/20211220/vysylka-1764599787.html

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