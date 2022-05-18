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Россия вышлет 24 итальянских дипломата - РИА Новости, 18.05.2022
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Россия вышлет 24 итальянских дипломата
Россия вышлет 24 итальянских дипломата - РИА Новости, 18.05.2022
Россия вышлет 24 итальянских дипломата
Российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:52
2022-05-18T14:04
в мире
италия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джорджо стараче
москва
мид италии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова утвердительно ответила на вопрос, действительно ли Москва намерена выслать 24 итальянских дипломатов.Ранее РИА Новости сообщили в МИД РФ, что посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российское внешнеполитическое ведомство для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".
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в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джорджо стараче, москва, мид италии
13:52 18.05.2022 (обновлено: 14:04 18.05.2022)
 
Россия вышлет 24 итальянских дипломата

МИД России объявил о высылке 24 итальянских дипломатов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова утвердительно ответила на вопрос, действительно ли Москва намерена выслать 24 итальянских дипломатов.
Ранее РИА Новости сообщили в МИД РФ, что посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российское внешнеполитическое ведомство для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.
В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
13:39
В Италии выбрали нового главу комиссии в сенате после скандала из-за России
 
В миреИталияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джорджо СтарачеМоскваМИД Италии
 
 
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