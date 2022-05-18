https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789226681.html
Россия вышлет 24 итальянских дипломата
Россия вышлет 24 итальянских дипломата - РИА Новости, 18.05.2022
Россия вышлет 24 итальянских дипломата
Российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:52
2022-05-18T13:52
2022-05-18T14:04
в мире
италия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джорджо стараче
москва
мид италии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова утвердительно ответила на вопрос, действительно ли Москва намерена выслать 24 итальянских дипломатов.Ранее РИА Новости сообщили в МИД РФ, что посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российское внешнеполитическое ведомство для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".
https://ria.ru/20220518/italiya-1789222459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джорджо стараче, москва, мид италии
13:52 18.05.2022 (обновлено: 14:04 18.05.2022)
Россия вышлет 24 итальянских дипломата
МИД России объявил о высылке 24 итальянских дипломатов