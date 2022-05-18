https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789226681.html

Россия вышлет 24 итальянских дипломата

Россия вышлет 24 итальянских дипломата - РИА Новости, 18.05.2022

Россия вышлет 24 итальянских дипломата

Российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:52

2022-05-18T13:52

2022-05-18T14:04

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мид италии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова утвердительно ответила на вопрос, действительно ли Москва намерена выслать 24 итальянских дипломатов.Ранее РИА Новости сообщили в МИД РФ, что посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российское внешнеполитическое ведомство для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".

https://ria.ru/20220518/italiya-1789222459.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джорджо стараче, москва, мид италии