https://ria.ru/20220527/khorvatiya-1791079678.html

Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии

Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии - РИА Новости, 27.05.2022

Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии

Посла Хорватии в России Томислова Цара вызвали на Смоленскую площадь и уведомили о высылке пяти сотрудников дипмиссии, сообщил МИД. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:34

2022-05-27T11:34

2022-05-27T13:00

в мире

россия

хорватия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Посла Хорватии в России Томислова Цара вызвали на Смоленскую площадь и уведомили о высылке пяти сотрудников дипмиссии, сообщил МИД.Руководителю посольства выразили "решительный протест" из-за безосновательных попыток официального Загреба возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказания военной помощи "неонацистскому киевскому режиму".После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: за три месяца набралось несколько сотен человек. Помимо этого, против многих российских чиновников и политиков ввели персональные санкции.Москва заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих зарубежных посольств уже покинули страну.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220518/khorvatiya-1789351317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, хорватия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина