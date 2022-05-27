https://ria.ru/20220527/khorvatiya-1791079678.html
Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии
Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии - РИА Новости, 27.05.2022
Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии
Посла Хорватии в России Томислова Цара вызвали на Смоленскую площадь и уведомили о высылке пяти сотрудников дипмиссии, сообщил МИД. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:34
2022-05-27T11:34
2022-05-27T13:00
в мире
россия
хорватия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Посла Хорватии в России Томислова Цара вызвали на Смоленскую площадь и уведомили о высылке пяти сотрудников дипмиссии, сообщил МИД.Руководителю посольства выразили "решительный протест" из-за безосновательных попыток официального Загреба возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказания военной помощи "неонацистскому киевскому режиму".После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: за три месяца набралось несколько сотен человек. Помимо этого, против многих российских чиновников и политиков ввели персональные санкции.Москва заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих зарубежных посольств уже покинули страну.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220518/khorvatiya-1789351317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хорватия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
11:34 27.05.2022 (обновлено: 13:00 27.05.2022)
Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии
Россия объявила пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата