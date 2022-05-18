https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789238313.html

Россия высылает 27 испанских дипломатов

Россия высылает 27 испанских дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022

Россия высылает 27 испанских дипломатов

Москва объявила персонами нон грата 27 сотрудников испанского посольства вслед за высылкой французских и итальянских дипломатов, сообщил МИД. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:38

2022-05-18T14:38

2022-05-18T16:14

россия

в мире

испания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата 27 сотрудников испанского посольства вслед за высылкой французских и итальянских дипломатов, сообщил МИД.Ведомство вызвало посла Маркоса Гомеса Мартинеса и заявило ему протест из-за того, что Мадрид решил выдворить 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании."В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты", — говорится в заявлении.В МИД подчеркнули, что недружественный шаг испанских властей негативно отразится на отношениях с Россией.Ранее министерство объявило о высылке 34 французских и 24 итальянских дипломатов. После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220517/vysylka-1788974178.html

https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, испания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)