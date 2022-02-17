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Россия выслала заместителя посла США Гормана
Россия выслала заместителя посла США Гормана - РИА Новости, 17.02.2022
Россия выслала заместителя посла США Гормана
Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:38
2022-02-17T18:07
россия
сша
политика
москва
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц."Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", — сообщил он.Ребхольц упомянул, что в январе США покинул заместитель российского посла в Вашингтоне. По его словам, это произошло "в рамках регулярной дипломатической ротации, после завершения своей командировки в январе".При этом, когда в конце января из Штатов уехала группа российских дипломатов, Госдепартамент поставил вопрос об отъезде из Вашингтона посла России Анатолия Антонова — если Москва не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства. Как утверждает Ребхольц, США давно уведомили Россию о правиле пребывания в стране не дольше трех лет, а об отъезде предупредили за шесть месяцев."В ответ Россия требует от американских дипломатов, чтобы они уезжали задолго до истечения трехлетнего срока пребывания, и дает им две недели на отъезд, называя это аналогичными мерами. Но это не одно и то же", — отметил он.Пресс-атташе добавил, что у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.Ребхольц призвал Россию "прекратить необоснованные высылки американских дипломатов и восстановить дипмиссии". Инцидент с Горманом Вашингтон считает "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер."Мы отмечаем, что действия России привели к тому, что в американской миссии в России сейчас работают меньше дипломатов, чем в российской в Вашингтоне. Наша цель — больший паритет и взаимность в работе наших миссий", — сказал он.При этом замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.Как ранее отмечал Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html
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россия, сша, политика, москва
16:38 17.02.2022 (обновлено: 18:07 17.02.2022)
 
Россия выслала заместителя посла США Гормана

Россия выслала заместителя посла США в Москве Гормана

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
"Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", — сообщил он.
Ребхольц упомянул, что в январе США покинул заместитель российского посла в Вашингтоне. По его словам, это произошло "в рамках регулярной дипломатической ротации, после завершения своей командировки в январе".
При этом, когда в конце января из Штатов уехала группа российских дипломатов, Госдепартамент поставил вопрос об отъезде из Вашингтона посла России Анатолия Антонова — если Москва не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства.
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Как утверждает Ребхольц, США давно уведомили Россию о правиле пребывания в стране не дольше трех лет, а об отъезде предупредили за шесть месяцев.
"В ответ Россия требует от американских дипломатов, чтобы они уезжали задолго до истечения трехлетнего срока пребывания, и дает им две недели на отъезд, называя это аналогичными мерами. Но это не одно и то же", — отметил он.
Пресс-атташе добавил, что у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.
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Ребхольц призвал Россию "прекратить необоснованные высылки американских дипломатов и восстановить дипмиссии". Инцидент с Горманом Вашингтон считает "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер.
"Мы отмечаем, что действия России привели к тому, что в американской миссии в России сейчас работают меньше дипломатов, чем в российской в Вашингтоне. Наша цель — больший паритет и взаимность в работе наших миссий", — сказал он.
При этом замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.
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Как ранее отмечал Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
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