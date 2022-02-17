https://ria.ru/20220217/posol-1773369117.html
Россия выслала заместителя посла США Гормана
Россия выслала заместителя посла США Гормана - РИА Новости, 17.02.2022
Россия выслала заместителя посла США Гормана
Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:38
2022-02-17T16:38
2022-02-17T18:07
россия
сша
политика
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/36/1517293646_0:400:2133:1600_1920x0_80_0_0_a4f374a02f6ae38af38af0c958a13dd2.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц."Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", — сообщил он.Ребхольц упомянул, что в январе США покинул заместитель российского посла в Вашингтоне. По его словам, это произошло "в рамках регулярной дипломатической ротации, после завершения своей командировки в январе".При этом, когда в конце января из Штатов уехала группа российских дипломатов, Госдепартамент поставил вопрос об отъезде из Вашингтона посла России Анатолия Антонова — если Москва не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства. Как утверждает Ребхольц, США давно уведомили Россию о правиле пребывания в стране не дольше трех лет, а об отъезде предупредили за шесть месяцев."В ответ Россия требует от американских дипломатов, чтобы они уезжали задолго до истечения трехлетнего срока пребывания, и дает им две недели на отъезд, называя это аналогичными мерами. Но это не одно и то же", — отметил он.Пресс-атташе добавил, что у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.Ребхольц призвал Россию "прекратить необоснованные высылки американских дипломатов и восстановить дипмиссии". Инцидент с Горманом Вашингтон считает "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер."Мы отмечаем, что действия России привели к тому, что в американской миссии в России сейчас работают меньше дипломатов, чем в российской в Вашингтоне. Наша цель — больший паритет и взаимность в работе наших миссий", — сказал он.При этом замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.Как ранее отмечал Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html
https://ria.ru/20220205/aresty-1771276868.html
https://ria.ru/20211213/sobstvennost-1763401247.html
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/36/1517293646_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_069a474fdcac13895d29dd05863c1c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, политика, москва
16:38 17.02.2022 (обновлено: 18:07 17.02.2022)
Россия выслала заместителя посла США Гормана
Россия выслала заместителя посла США в Москве Гормана
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
"Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США
в Москве
после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", — сообщил он.
Ребхольц упомянул, что в январе США покинул заместитель российского посла в Вашингтоне
. По его словам, это произошло "в рамках регулярной дипломатической ротации, после завершения своей командировки в январе".
При этом, когда в конце января из Штатов уехала группа российских дипломатов, Госдепартамент поставил вопрос об отъезде из Вашингтона посла России Анатолия Антонова
— если Москва не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства.
Как утверждает Ребхольц, США давно уведомили Россию о правиле пребывания в стране не дольше трех лет, а об отъезде предупредили за шесть месяцев.
"В ответ Россия требует от американских дипломатов, чтобы они уезжали задолго до истечения трехлетнего срока пребывания, и дает им две недели на отъезд, называя это аналогичными мерами. Но это не одно и то же", — отметил он.
Пресс-атташе добавил, что у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.
Ребхольц призвал Россию
"прекратить необоснованные высылки американских дипломатов и восстановить дипмиссии". Инцидент с Горманом Вашингтон считает "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер.
"Мы отмечаем, что действия России привели к тому, что в американской миссии в России сейчас работают меньше дипломатов, чем в российской в Вашингтоне. Наша цель — больший паритет и взаимность в работе наших миссий", — сказал он.
При этом замглавы МИД России Сергей Рябков
не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.
Как ранее отмечал Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина
и Джо Байдена
в Женеве
, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.