https://ria.ru/20220519/portugaliya-1789428421.html
Россия вышлет пятерых португальских дипломатов
Россия вышлет пятерых португальских дипломатов - РИА Новости, 19.05.2022
Россия вышлет пятерых португальских дипломатов
Пять сотрудников посольства Португалии в РФ объявлены persona nоn grata в качестве ответной меры на высылку десяти российских дипломатов, они должны покинуть... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:26
2022-05-19T12:26
2022-05-19T12:40
португалия
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пять сотрудников посольства Португалии в РФ объявлены persona nоn grata в качестве ответной меры на высылку десяти российских дипломатов, они должны покинуть Россию в течение 14 дней, заявили в МИД РФ."Девятнадцатого мая в МИД России была вызвана посол Португалии в Москве Мадалена Фишер. С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской республики об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии persona nоn grata", - говорится в сообщении на сайте министерства."В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской республики в Российской Федерации объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты", - подчеркнули в МИД РФ.В среду Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.
https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789238313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
португалия, в мире, россия, санкции в отношении россии
12:26 19.05.2022 (обновлено: 12:40 19.05.2022)
Россия вышлет пятерых португальских дипломатов
МИД объявил пятерых сотрудников посольства Португалии в Москве персонами нон грата