https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789217521.html

Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов

Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022

Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов

Москва объявила персонами нон грата сотрудников французской и итальянской дипмиссий, сообщил МИД. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:21

2022-05-18T13:21

2022-05-18T15:38

россия

франция

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

пьер леви

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата сотрудников французской и итальянской дипмиссий, сообщил МИД.Дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Франции Пьера Леви и заявило ему решительный протест из-за провокационного и ничем не обоснованного решения французских властей, которые в апреле выдворили 41 сотрудника российских дипломатических учреждений. "Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", — говорится в заявлении МИД.В ответ Москва высылает 34 работника французского посольства. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок.Посла Италии Джорджо Стараче также вызвали в МИД из-за выдворения 30 российских дипломатов. Россию должны будут покинуть 24 сотрудника итальянской дипмиссии, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html

https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, франция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пьер леви