13:21 18.05.2022 (обновлено: 15:38 18.05.2022)
Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов
МИД России объявил персонами нон грата 34 французских и 24 итальянских дипломата
Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата сотрудников французской и итальянской дипмиссий, сообщил МИД.
Дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Франции Пьера Леви и заявило ему решительный протест из-за провокационного и ничем не обоснованного решения французских властей, которые в апреле выдворили 41 сотрудника российских дипломатических учреждений.
"Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", — говорится в заявлении МИД.
В ответ Москва высылает 34 работника французского посольства. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок.
Посла Италии Джорджо Стараче также вызвали в МИД из-за выдворения 30 российских дипломатов. Россию должны будут покинуть 24 сотрудника итальянской дипмиссии, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.