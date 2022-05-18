Рейтинг@Mail.ru
Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789217521.html
Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов
Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022
Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов
Москва объявила персонами нон грата сотрудников французской и итальянской дипмиссий, сообщил МИД. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:21
2022-05-18T15:38
россия
франция
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пьер леви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата сотрудников французской и итальянской дипмиссий, сообщил МИД.Дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Франции Пьера Леви и заявило ему решительный протест из-за провокационного и ничем не обоснованного решения французских властей, которые в апреле выдворили 41 сотрудника российских дипломатических учреждений. "Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", — говорится в заявлении МИД.В ответ Москва высылает 34 работника французского посольства. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок.Посла Италии Джорджо Стараче также вызвали в МИД из-за выдворения 30 российских дипломатов. Россию должны будут покинуть 24 сотрудника итальянской дипмиссии, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html
https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7f4cf08cffbc6df55d2642ab3e31ae58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пьер леви
13:21 18.05.2022 (обновлено: 15:38 18.05.2022)
 
Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов

МИД России объявил персонами нон грата 34 французских и 24 итальянских дипломата

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата сотрудников французской и итальянской дипмиссий, сообщил МИД.
Дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Франции Пьера Леви и заявило ему решительный протест из-за провокационного и ничем не обоснованного решения французских властей, которые в апреле выдворили 41 сотрудника российских дипломатических учреждений.
"Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", — говорится в заявлении МИД.
В ответ Москва высылает 34 работника французского посольства. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок.
Посла Италии Джорджо Стараче также вызвали в МИД из-за выдворения 30 российских дипломатов. Россию должны будут покинуть 24 сотрудника итальянской дипмиссии, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 20:35Специальная военная операция на Украине
Франция продолжит наращивать поставки вооружения Украине, заявил Макрон
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
Чиновники - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 22:09
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
РоссияФранцияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Пьер Леви
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала