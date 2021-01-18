https://ria.ru/20210118/posolstvo-1593521554.html

МИД заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

МИД заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

Россия высылает двух нидерландских дипломатов, заявил МИД. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:35

2021-01-18T14:35

2021-01-18T15:33

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия высылает двух нидерландских дипломатов, заявил МИД.Дипломатическое ведомство вызвало к себе временного поверенного в делах Нидерландов Йооста Рейнтьеса и заявило ему решительный протест из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.Таким образом, Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны будут покинуть Россию в течение двух недель.В начале декабря власти Нидерландов обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и объявили их персонами нон грата. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки.При этом, как отмечали в российском посольстве, никаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/1588818897.html

нидерланды

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды, в мире