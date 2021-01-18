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МИД заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
МИД заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Россия высылает двух нидерландских дипломатов, заявил МИД. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:35
2021-01-18T15:33
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия высылает двух нидерландских дипломатов, заявил МИД.Дипломатическое ведомство вызвало к себе временного поверенного в делах Нидерландов Йооста Рейнтьеса и заявило ему решительный протест из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.Таким образом, Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны будут покинуть Россию в течение двух недель.В начале декабря власти Нидерландов обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и объявили их персонами нон грата. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки.При этом, как отмечали в российском посольстве, никаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды, в мире

МИД заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

14:35 18.01.2021 (обновлено: 15:33 18.01.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия высылает двух нидерландских дипломатов, заявил МИД.
Дипломатическое ведомство вызвало к себе временного поверенного в делах Нидерландов Йооста Рейнтьеса и заявило ему решительный протест из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.
"Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", — говорится в комментарии ведомства.
Таким образом, Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны будут покинуть Россию в течение двух недель.
В начале декабря власти Нидерландов обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и объявили их персонами нон грата. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки.
При этом, как отмечали в российском посольстве, никаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НидерландыВ мире
 
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