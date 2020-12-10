https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588648963.html

Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, сообщает телеканал NOS со ссылкой на голландскую Службу общей... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:15

2020-12-10T18:15

2020-12-10T20:25

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

гаага

россия

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, сообщает телеканал NOS со ссылкой на голландскую Службу общей разведки и безопасности (AIVD)."По данным AIVD, они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки. — Прим. ред.). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге", — передает телеканал.Дипломаты должны покинуть Нидерланды.В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.В Госдуме такие шаги считают "демонизацией России на Европейском континенте" и подчеркивают, что они не останутся без ответа. Как отмечал председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, некоторые страны Европы "раздувают шпионские скандалы" против Москвы.

https://ria.ru/20201209/daniya-1588466542.html

https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588454149.html

гаага

россия

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), гаага, россия, нидерланды, в мире