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Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон грата
Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон грата
Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, сообщает телеканал NOS со ссылкой на голландскую Службу общей... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:15
2020-12-10T20:25
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
гаага
россия
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, сообщает телеканал NOS со ссылкой на голландскую Службу общей разведки и безопасности (AIVD)."По данным AIVD, они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки. — Прим. ред.). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге", — передает телеканал.Дипломаты должны покинуть Нидерланды.В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.В Госдуме такие шаги считают "демонизацией России на Европейском континенте" и подчеркивают, что они не останутся без ответа. Как отмечал председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, некоторые страны Европы "раздувают шпионские скандалы" против Москвы.
https://ria.ru/20201209/daniya-1588466542.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), гаага, россия, нидерланды, в мире

Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

18:15 10.12.2020 (обновлено: 20:25 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Артур АлександровГолландия. Вид на канал в старом центре Амстердама
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Артур Александров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, сообщает телеканал NOS со ссылкой на голландскую Службу общей разведки и безопасности (AIVD).
"По данным AIVD, они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки. — Прим. ред.). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге", — передает телеканал.
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В Госдуме такие шаги считают "демонизацией России на Европейском континенте" и подчеркивают, что они не останутся без ответа. Как отмечал председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, некоторые страны Европы "раздувают шпионские скандалы" против Москвы.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ГаагаРоссияНидерландыВ мире
 
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