https://ria.ru/20220421/konsulstva-1784681922.html

МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии

МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии - РИА Новости, 21.04.2022

МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии

Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:42

2022-04-21T12:42

2022-04-21T16:51

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну, сообщил МИД на своем сайте.Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту.Москва объявила руководителей и консульских сотрудников эстонской и латвийской миссий персонами нон грата. Не являющиеся российскими гражданами консульские служащие и административно-технический персонал признаны неприемлемыми.МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие Прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией — это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В Прибалтийских странах пояснили, что это ответ на ситуацию в украинском городе Буче, которую в российском Минобороны считают провокацией. Всего после начала спецоперации зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220305/napadenie-1776821791.html

https://ria.ru/20220420/zakharova-1784554959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, латвия, литва, эстония, россия