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МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии - РИА Новости, 21.04.2022
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МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии
МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии - РИА Новости, 21.04.2022
МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии
Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:42
2022-04-21T16:51
в мире
латвия
литва
эстония
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну, сообщил МИД на своем сайте.Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту.Москва объявила руководителей и консульских сотрудников эстонской и латвийской миссий персонами нон грата. Не являющиеся российскими гражданами консульские служащие и административно-технический персонал признаны неприемлемыми.МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие Прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией — это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В Прибалтийских странах пояснили, что это ответ на ситуацию в украинском городе Буче, которую в российском Минобороны считают провокацией. Всего после начала спецоперации зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220305/napadenie-1776821791.html
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в мире, латвия, литва, эстония, россия
12:42 21.04.2022 (обновлено: 16:51 21.04.2022)
 
МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии

Россия закрыла консульства стран Балтии и объявила их сотрудников персонами нон грата

© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЗдание генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге
Здание генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну, сообщил МИД на своем сайте.
Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту.

"На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении МИД.

Москва объявила руководителей и консульских сотрудников эстонской и латвийской миссий персонами нон грата. Не являющиеся российскими гражданами консульские служащие и административно-технический персонал признаны неприемлемыми.
МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие Прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 19:12
В Вильнюсе напали на российского дипломата
В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией — это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В Прибалтийских странах пояснили, что это ответ на ситуацию в украинском городе Буче, которую в российском Минобороны считают провокацией.
Всего после начала спецоперации зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 17:54Медиавойны
Захарова рассказала о ноте британских дипломатов
 
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