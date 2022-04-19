https://ria.ru/20220419/niderlandy-1784312611.html

Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов

Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов - РИА Новости, 19.04.2022

Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов

Москва в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге, они РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:11

2022-04-19T15:11

2022-04-19T15:17

в мире

россия

нидерланды

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге, они должны покинуть Россию в срок до 14 дней, сообщает МИД РФ."Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух, которому был выражен решительный протест в связи с необоснованным объявлением 29 марта persona non grata 18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Послу вручена нота министерства, в которой в качестве ответной меры на недружественные действия Гааги 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и один сотрудник генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок", - подчеркнули в МИД РФ.В министерстве добавили, что послу Нидерландов в РФ было указано на недопустимость злоупотребления Нидерландами своими правами и привилегиями как принимающего ОЗХО государства и на необходимость неукоснительного соблюдения Гаагой соглашения о центральных учреждениях ОЗХО 1997 года.

https://ria.ru/20220414/gaz-1783514148.html

https://ria.ru/20220413/zamorozka-1783372047.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, нидерланды, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация по запрещению химического оружия