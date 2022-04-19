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Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов - РИА Новости, 19.04.2022
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Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов
Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов - РИА Новости, 19.04.2022
Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов
Москва в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге, они РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:11
2022-04-19T15:17
в мире
россия
нидерланды
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге, они должны покинуть Россию в срок до 14 дней, сообщает МИД РФ."Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух, которому был выражен решительный протест в связи с необоснованным объявлением 29 марта persona non grata 18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Послу вручена нота министерства, в которой в качестве ответной меры на недружественные действия Гааги 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и один сотрудник генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок", - подчеркнули в МИД РФ.В министерстве добавили, что послу Нидерландов в РФ было указано на недопустимость злоупотребления Нидерландами своими правами и привилегиями как принимающего ОЗХО государства и на необходимость неукоснительного соблюдения Гаагой соглашения о центральных учреждениях ОЗХО 1997 года.
https://ria.ru/20220414/gaz-1783514148.html
https://ria.ru/20220413/zamorozka-1783372047.html
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в мире, россия, нидерланды, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация по запрещению химического оружия
15:11 19.04.2022 (обновлено: 15:17 19.04.2022)
 
Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов

МИД вышлет 14 сотрудников посольства Нидерландов и сотрудника генконсульства в Петербурге

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание посольства Нидерландов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге, они должны покинуть Россию в срок до 14 дней, сообщает МИД РФ.
"Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух, которому был выражен решительный протест в связи с необоснованным объявлением 29 марта persona non grata 18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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"Послу вручена нота министерства, в которой в качестве ответной меры на недружественные действия Гааги 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и один сотрудник генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок", - подчеркнули в МИД РФ.
В министерстве добавили, что послу Нидерландов в РФ было указано на недопустимость злоупотребления Нидерландами своими правами и привилегиями как принимающего ОЗХО государства и на необходимость неукоснительного соблюдения Гаагой соглашения о центральных учреждениях ОЗХО 1997 года.
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В миреРоссияНидерландыМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Организация по запрещению химического оружия
 
 
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