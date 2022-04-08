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Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии - РИА Новости, 08.04.2022
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Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии
Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии - РИА Новости, 08.04.2022
Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, такой шаг сделан в качестве ответной меры на аналогичное действие болгарских... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:03
2022-04-08T16:11
в мире
россия
болгария
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, такой шаг сделан в качестве ответной меры на аналогичное действие болгарских властей, сообщили в пятницу в российском МИД.В министерстве отметили, что в пятницу в МИД был приглашен временный поверенный в белах Болгарии, "где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona nоn grata двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве"."Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata двоих дипломатов посольства России в Софии", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220408/kraska-1782539669.html
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в мире, россия, болгария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:03 08.04.2022 (обновлено: 16:11 08.04.2022)
 
Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии

Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, такой шаг сделан в качестве ответной меры на аналогичное действие болгарских властей, сообщили в пятницу в российском МИД.
В министерстве отметили, что в пятницу в МИД был приглашен временный поверенный в белах Болгарии, "где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona nоn grata двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве".
"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata двоих дипломатов посольства России в Софии", - добавили в министерстве.
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
15:30
Посольство России в Болгарии облили краской
 
В миреРоссияБолгарияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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