https://ria.ru/20220408/bolgariya-1782549511.html

Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии

Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии - РИА Новости, 08.04.2022

Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, такой шаг сделан в качестве ответной меры на аналогичное действие болгарских... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:03

2022-04-08T16:03

2022-04-08T16:11

в мире

россия

болгария

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, такой шаг сделан в качестве ответной меры на аналогичное действие болгарских властей, сообщили в пятницу в российском МИД.В министерстве отметили, что в пятницу в МИД был приглашен временный поверенный в белах Болгарии, "где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona nоn grata двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве"."Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata двоих дипломатов посольства России в Софии", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220408/kraska-1782539669.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, болгария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)