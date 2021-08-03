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Россия высылает сотрудника посольства Эстонии
Россия высылает сотрудника посольства Эстонии - РИА Новости, 03.08.2021
Россия высылает сотрудника посольства Эстонии
Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата, сообщил МИД. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:30
2021-08-03T22:26
эстония
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата, сообщил МИД.Ранее Таллин выдворил одного из сотрудников российского посольства в ответ на высылку эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга.Российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, вызвало к себе посла Эстонии Маргуса Лайдре.При этом эстонским партнерам предложили остановиться и не усложнять и без того обостренную ими до предела ситуацию."В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", — заявил Бикантов.Консула Марта Лятте 6 июля задержали с поличным при получении материалов закрытого характера. Его объявили персоной нон грата и выдворили из страны. В Таллине это назвали провокацией и в ответ выслали сотрудника российского посольства.
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html
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эстония, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:30 03.08.2021 (обновлено: 22:26 03.08.2021)
 
Россия высылает сотрудника посольства Эстонии

Эстонский дипломат объявлен персоной нон грата в России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата, сообщил МИД.
Ранее Таллин выдворил одного из сотрудников российского посольства в ответ на высылку эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга.
Российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, вызвало к себе посла Эстонии Маргуса Лайдре.
"Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", — говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД Александра Бикантова.
При этом эстонским партнерам предложили остановиться и не усложнять и без того обостренную ими до предела ситуацию.
"В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", — заявил Бикантов.
Консула Марта Лятте 6 июля задержали с поличным при получении материалов закрытого характера. Его объявили персоной нон грата и выдворили из страны. В Таллине это назвали провокацией и в ответ выслали сотрудника российского посольства.
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ЭстонияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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