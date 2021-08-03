https://ria.ru/20210803/estoniya-1744137635.html

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии - РИА Новости, 03.08.2021

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии

Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата, сообщил МИД. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:30

2021-08-03T12:30

2021-08-03T22:26

эстония

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата, сообщил МИД.Ранее Таллин выдворил одного из сотрудников российского посольства в ответ на высылку эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга.Российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, вызвало к себе посла Эстонии Маргуса Лайдре.При этом эстонским партнерам предложили остановиться и не усложнять и без того обостренную ими до предела ситуацию."В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", — заявил Бикантов.Консула Марта Лятте 6 июля задержали с поличным при получении материалов закрытого характера. Его объявили персоной нон грата и выдворили из страны. В Таллине это назвали провокацией и в ответ выслали сотрудника российского посольства.

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

эстония

россия

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2021

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эстония, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)