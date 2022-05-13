https://ria.ru/20220513/rumyniya-1788325967.html

Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии

Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии - РИА Новости, 13.05.2022

Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии

МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:11

2022-05-13T14:11

2022-05-13T14:23

в мире

россия

румыния

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве."Тринадцатого мая посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata... десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 5 апреля этого года румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте."Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию и осуждает линию Бухареста на обеление бесчинств, творимых нацбатальонами в отношении гражданского населения, а также на поставки вооружений, оборудования и оказания иного содействия режиму в Киеве", - заключается в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, румыния, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)