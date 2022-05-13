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Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии - РИА Новости, 13.05.2022
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Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии
Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии - РИА Новости, 13.05.2022
Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии
МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:11
2022-05-13T14:23
в мире
россия
румыния
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве."Тринадцатого мая посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata... десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 5 апреля этого года румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте."Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию и осуждает линию Бухареста на обеление бесчинств, творимых нацбатальонами в отношении гражданского населения, а также на поставки вооружений, оборудования и оказания иного содействия режиму в Киеве", - заключается в сообщении МИД РФ.
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в мире, россия, румыния, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:11 13.05.2022 (обновлено: 14:23 13.05.2022)
 
Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии

Россия объявила десятерых сотрудников посольства Румынии персонами нон грата

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание посольства Румынии в Москве
Здание посольства Румынии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание посольства Румынии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве.
"Тринадцатого мая посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata... десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 5 апреля этого года румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте.
"Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию и осуждает линию Бухареста на обеление бесчинств, творимых нацбатальонами в отношении гражданского населения, а также на поставки вооружений, оборудования и оказания иного содействия режиму в Киеве", - заключается в сообщении МИД РФ.
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В миреРоссияРумынияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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