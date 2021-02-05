https://ria.ru/20210205/diplomaty-1596205747.html

Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях

Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях

МИД России объявил персонами нон грата дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия в несанкционированных акциях. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:53

2021-02-05T16:53

2021-02-05T17:58

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мария захарова

фонд борьбы с коррупцией

ив роше

сша

россия

польша

швеция

в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. МИД России объявил персонами нон грата дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия в несанкционированных акциях.В ближайшее время они должны покинуть страну.В Министерство иностранных дел вызвали посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника посольства Германии."Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", — говорится в сообщении МИД.В ведомстве ожидают, что после этого иностранные дипломаты будут "строго следовать нормам международного права".Как ранее сообщил журналистам источник в Москве, 23 января шведский дипломат принимал участие в несогласованной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В посольстве Швеции заявили, что сотрудник только наблюдал за шествием.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210204/posly-1596060742.html

https://ria.ru/20210205/lavrov-1596191629.html

сша

россия

польша

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбк, мария захарова, фонд борьбы с коррупцией, ив роше, сша, россия, польша, швеция, в мире