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Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 25.04.2022
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Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата
Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 25.04.2022
Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата
Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:11
2022-04-25T16:47
германия
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД.Сегодня внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Гезу Андреаса фон Гайра и вручило ему ноту протеста в порядке симметричного ответа на действия Германии."Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", — заявили в МИД.Там подчеркнули, что считают неприемлемым заявление министра иностранных дел Анналены Бербок, в котором такой шаг Берлина мотивируются абсолютно ложным утверждением о том, что работа российских дипломатов была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за два месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html
https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html
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германия, в мире, россия, санкции в отношении россии
16:11 25.04.2022 (обновлено: 16:47 25.04.2022)
 
Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата

Россия объявила 40 сотрудников дипломатических ведомств ФРГ персонами нон грата

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГерб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД.
Сегодня внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Гезу Андреаса фон Гайра и вручило ему ноту протеста в порядке симметричного ответа на действия Германии.
"Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", — заявили в МИД.
Там подчеркнули, что считают неприемлемым заявление министра иностранных дел Анналены Бербок, в котором такой шаг Берлина мотивируются абсолютно ложным утверждением о том, что работа российских дипломатов была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине.
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Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за два месяца набралось уже около 400 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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