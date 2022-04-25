https://ria.ru/20220425/vysylka-1785339488.html

Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата

Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 25.04.2022

Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата

Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:11

2022-04-25T16:11

2022-04-25T16:47

германия

в мире

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/10/1494571039_0:65:2975:1738_1920x0_80_0_0_0b93da890fd1c1406d12cdf7df7c1018.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД.Сегодня внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Гезу Андреаса фон Гайра и вручило ему ноту протеста в порядке симметричного ответа на действия Германии."Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", — заявили в МИД.Там подчеркнули, что считают неприемлемым заявление министра иностранных дел Анналены Бербок, в котором такой шаг Берлина мотивируются абсолютно ложным утверждением о том, что работа российских дипломатов была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за два месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html

https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, россия, санкции в отношении россии