https://ria.ru/20220531/vysylka-1792062976.html

Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории

Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории - РИА Новости, 31.05.2022

Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории

Россия в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Черногории в Москве, эта мера является ответом на решение черногорской стороны выслать... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:40

2022-05-31T15:40

2022-05-31T15:57

черногория

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

милорад шчепанович

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Черногории в Москве, эта мера является ответом на решение черногорской стороны выслать российских дипломатов из Подгорицы, заявили в министерстве иностранных дел РФ.Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной необоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов посольства России в Подгорице.

https://ria.ru/20220527/khorvatiya-1791307731.html

черногория

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

черногория, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), милорад шчепанович