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Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории - РИА Новости, 31.05.2022
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Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории
Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории - РИА Новости, 31.05.2022
Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории
Россия в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Черногории в Москве, эта мера является ответом на решение черногорской стороны выслать... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:40
2022-05-31T15:57
черногория
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
милорад шчепанович
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Черногории в Москве, эта мера является ответом на решение черногорской стороны выслать российских дипломатов из Подгорицы, заявили в министерстве иностранных дел РФ.Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной необоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов посольства России в Подгорице.
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черногория, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), милорад шчепанович
15:40 31.05.2022 (обновлено: 15:57 31.05.2022)
 
Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории

МИД России объявил сотрудника посольства Черногории в Москве персоной нон грата

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкФлаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Флаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Черногории в Москве, эта мера является ответом на решение черногорской стороны выслать российских дипломатов из Подгорицы, заявили в министерстве иностранных дел РФ.
"Тридцать первого мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Черногории в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной необоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов посольства России в Подгорице.
Здание Министерства иностранных и европейских дел Хорватии - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 20:18
МИД Хорватии назвал нелегитимной высылку своих дипломатов из России
 
ЧерногорияВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Милорад Шчепанович
 
 
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