https://ria.ru/20220531/vysylka-1792062976.html
Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории
Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории - РИА Новости, 31.05.2022
Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории
Россия в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Черногории в Москве, эта мера является ответом на решение черногорской стороны выслать... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:40
2022-05-31T15:40
2022-05-31T15:57
черногория
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
милорад шчепанович
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Черногории в Москве, эта мера является ответом на решение черногорской стороны выслать российских дипломатов из Подгорицы, заявили в министерстве иностранных дел РФ.Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной необоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов посольства России в Подгорице.
https://ria.ru/20220527/khorvatiya-1791307731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), милорад шчепанович
15:40 31.05.2022 (обновлено: 15:57 31.05.2022)
Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории
МИД России объявил сотрудника посольства Черногории в Москве персоной нон грата